В Эстонии обсуждают введение ограничений на покупку недвижимости для белорусов 6.06.2024, 20:32

Проект закона обсуждает эстонский парламент.

Эстонский парламент начал обсуждение проекта закона по ограничению права покупки недвижимости для граждан Беларуси и России. Об этом стало известно во время пресс-конференции в правительстве страны 6 июня, сообщает Delfi.

По словам министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, это связано опасениями по поводу того, что такую недвижимость будут использовать для разведки, саботажа или враждебных действий против государства. Он утверждает, что такие примеры уже были в других странах. Так, по данным министра, российский бизнесмен купил в Финляндии несколько островов рядом со стратегически важными объектами и оборудовал там вертолетные площадки. Также был случай в Норвегии, когда россиянин купил недвижимость возле аэродрома НАТО.

Ограничения на покупку недвижимости уже ввели в приграничных районах, теперь хотят расширить. Ожидается, что они будут распространяться даже на тех белорусов и россиян, которые живут в Эстонии постоянно.