Рада БНР выпустила почтовую марку, посвященную Василю Быкову 2 6.06.2024, 20:40

Фотофакт.

Рада БНР выпустила почтовую марку, посвященную народному писателю Беларуси Василю Быкову (1924-2003).

Как пишет член Рады Сергей Наумчик, «дизайн марки сделал белорусский художник, по сюжету теперь уже классической фотографии Владимира Кормилкина».

Для выпуска марки Рада БНР «воспользовалась услугами Чешской почты, которая печатает сцепки вместе с действующими знаками почтовой оплаты Чешской Республики».

Ограниченным тиражом были выпущены два листа с увеличенным изображением марки с портретом Василя Быкова и с сюжетом известной открытки с «Погоней».

Ранее Рада БНР предложила объявить 2024-й годом Быкова, 100-летие которого приходится на 19 июня.