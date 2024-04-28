«Лукашенко признал, что не доверяет даже своему окружению» 7 28.04.2024, 12:43

2,486

Диктатор помнит, что ему кричали на МЗКТ.

Лукашенко фактически признал, что не доверяет даже своему ближайшему окружению. Об этом в интервью «Зеркалу» политический обозреватель Александр Класковский.

«Очевидно, что он просто никому не доверяет. Вчера прозвучало, что он уйдет, если «рядом будет человек, который не предаст, который будет идти на баррикады не боясь, который не будет считаться ни с чем, даже с собственной жизнью». Получается, что сегодня нет таких людей, которые не предают, которые готовы отдать за него свою жизнь. То есть он фактически сказал, что не доверяет до конца даже своему окружению», — сказал эксперт.

Александр Класковский также отметил, что Лукашенко стал «выглядеть анекдотично» после того, как «пролетариат на МЗКТ в августе 2020-го прямым текстом кричал ему, чтобы он уходил».