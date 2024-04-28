В Германии россиянин зарезал двух украинцев 28.04.2024, 12:22

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Полиция выясняет мотивы преступления.

В субботу, 27 апреля, в немецком городе Мурнау в Баварии убили двух украинцев. Правоохранители в содеянном подозревают гражданина Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении Южной полиции Верхней Баварии.

Информация о двух тяжело раненых мужчинах поступила в полицию в 17:20. По данным следствия, их с ножевыми ранениями обнаружили на территории торгового центра. 36-летний мужчина от полученных тяжелых травм скончался на месте еще до приезда экстренных служб. Другой пострадавший, которому было 23 года, несмотря на усилия медиков умер в больнице в тот же вечер. Оба жили в районе Гармиш-Партенкирхен.

Правоохранители разыскали и задержали подозреваемого. Им оказался 57-летний гражданин России, который жил неподалеку от места преступления. Уголовная полиция расследует двойное убийство. Устанавливается точный ход событий, предпосылки и мотивы убийства. Правоохранители обращаются к общественности с просьбой предоставить информацию для выяснения обстоятельств трагедии. Свидетелей просят сообщить о возможной ссоре и других событиях, предшествовавших убийству.

В воскресенье, 28 апреля, суд будет избирать ему меру пресечения. Прокуратура ходатайствует об аресте россиянина.