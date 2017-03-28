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Агнешка Ромашевская: Народ Беларуси проявил свою волю и нетерпение

  • 28.03.2017, 11:59
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Агнешка Ромашевская-Гузы

Директор «Белсата» прокомментировала протестные настроения в Беларуси.

Об этом Агнешка Ромашевская сказала в эфире польского государственного канала TVP (перевод – belsat.eu).

«У каждой страны своя специфика, в Беларуси среди разнообразных игр пробивается такая вещь, как народная воля и нетерпение. Люди вышли на улицу в разных местах, довольно нетипичных… Люди в Беларуси знают, что их обворовывают. Они решили выйти на улицы… В Беларуси похожая ситуация с Россией, там значительное ухудшение экономической ситуации, что связано с ухудшением экономической ситуации в России и с той космической системой экономики, которую ввел Лукашенко.

Этой системе уже 23 года, и люди очень устали, тем более цены там очень похожи на польские, а зарплаты в малых городках у людей не более, чем 400, 600, 800 злотых. Увеличивается количество вещей, за которые приходится платить. Когда-то это было социальное государство, сейчас в гораздо меньшей степени. Людей прижали к стене этим налогом на безработицу. Безработица растет в малых городах, а они вводят налог».


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