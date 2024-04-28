Трехкратный чемпион РФ, предавший Украину, избивал на улицах россиян 8 28.04.2024, 13:13

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Спортсмен нападал на жителей Ростова-на-Дону.

В Таганроге задержан трехкратный чемпион России по самбо и победитель Кубка ЦСКА по дзюдо Богдан Шеховцов. 18-летний спортсмен является уроженцем Украины, откуда переехал в 2014 году, пишет obozrevatel.com.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», ему грозит до семи лет колонии. Также решается вопрос о привлечении его по 228-й статье, связанной с наркотиками.

Предусматривает санкции в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет. Шеховцов якобы работал на наркошопы, для которых выбивал деньги из должников.

Шеховцов нападал на жителей Ростова-на-Дону, бросал их на асфальт, ломал им пальцы, бил в голову и обливал зеленкой. Свои действия спортсмен выкладывал в Telegram-канал RACKOL.

В одном из постов Шеховцов сфотографировался со вскинутой рукой на фоне Кремля: «Кому еще не слабо зигануть на Красной площади?».

Во время задержания подозреваемый в футболке с надписью «Время быть сильным» извинился на камеру, закончив речь словами «Слава России»:

«Извините за такие деяния, такие как пропаганда нацизма, зигования, нападения на людей, разбои, беспредел и мошенничество. Я избивал людей, которые кидали закладки, но при этом сам употреблял наркотики. Приношу извинения, что так вел себя в России [перед этим он запнулся и хотел сказать «в вашей стране»]. На самом деле очень люблю эту страну и горжусь ей. Слава России», - заявил Шеховцов.