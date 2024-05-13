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Виктория Азаренко вышла в следующий круг турнира в Риме

  • 13.05.2024, 6:09
Виктория Азаренко вышла в следующий круг турнира в Риме
Виктория Азаренко

Белорусская теннисистка победила египтянку Майар Шериф.

Виктория Азаренко успешно преодолела барьер 1/16 на турнире WTA 1000 в Риме. Она обыграла теннисистку из Египта Майар Шериф в трех сетах – 6:2, 6:7, 6:3.

Следующей соперницей Азаренко станет Мария Саккари (№8) из Греции.

Ранее в 1/8 турнира вышла Арина Соболенко, обыграв Даяну Ястремскую из Украины.

А вот Александра Саснович остановилась в 1/16 финала. Она не смогла сломить сопротивление Анжелики Кербер из Германии.

Призовой фонд Открытого чемпионата Италии по теннису составляет €4,8 млн.

Победительница заработает 1000 рейтинговых очков и около €700 тыс.

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