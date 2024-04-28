20-летние белорусы рассказали, как зарабатывают большие деньги 28.04.2024, 13:01

И на что их тратят.

Бурное развитие IT-сферы стало для новых поколений отличной возможностью быть обеспеченными в относительно юном возрасте.

Сайт tochka.by рассказал истории молодых и уже успешных ребят из Беларуси, которые не знают, что такое дотации от родителей и жареные пельмени в общаге.

Эти ребята молоды, им чуть за 20, а они уже ворочают если не миллионами, то десятками тысяч долларов в месяц. Нет, они не в криминале, не занимаются опасными делами. Все легально и с уплатой налогов.

Константин, 24 года

Константин родом из белорусской глубинки, что в Могилевской области. Вырос в простой семье, отец работал электриком, а мать – поваром в школе.

Как признается наш герой, он всегда мечтал «свалить в столицу», потому что был уверен: только там можно вырваться из нищеты и лучшим образом обустроить жизнь.

Фото: Tochka.by

Так и вышло. Костя поступил в Минский государственный технологический колледж, где обучался по специальности, связанной с разработкой программного обеспечения.

Говорит, на оплату учебы зарабатывал сам – в общепите:

«Не могу сказать, что учеба мне нравилась, но коллектив преподавателей был хороший. Много научился, веб-графике тоже. Так и стал после выпуска работать в этой сфере. Параллельно пошел на «вышку», тоже по IT. Заканчиваю, скоро получу диплом. Но уже постоянно работаю, создаю сайты, оптимизирую их, рисую графику, развиваюсь в дизайне».

Какая зарплата?

По словам Кости, если поначалу первый его доход в IT составлял $250–300, то сейчас вырос многократно:

«Я зарабатываю $2000 в месяц, плюс-минус, иногда больше. Работаю в крупной компании в Минске. Плюс подработками всякими занимаюсь из дома. С большего меня все устраивает».

Тратит парень в месяц примерно половину своего дохода, остальное откладывает.

«Я собираю на квартиру, хочу купить без рассрочек и тем более кредитов. Надеюсь, до конца года соберу, куплю хорошую «однушку» в Минске. Ну и приходится помогать родителям, где-то подарок завезу или денег на карту закину», – рассказывает Костя.

Фото: THE 9TH Coworking / Unsplash.com

Его обыденные траты – на продукты питания. Но дома он не готовит.

«Я в основном заказывают еду на дом либо ем в кафешках. В офисе еды у нас полно, за нее платить не надо. Путешествовать люблю, но делаю это нечасто. Недавно был в Индии. Только мне там показалось слишком грязно, хотя все относительно. Девушки у меня пока нет, потому получается очень выгодно, экономно, трат лишних нет. Как соберу на квартиру, займусь сбором денег на машину. Хочу купить через год-другой BMW X6», – делится планами собеседник.

А пока, рассказывает парень, и на такси удобно ездить.

По городу он почти не ходит пешком, общественным транспортом не пользуется.

На девушек не тратится, но пару ищет

Костя все же в поиске девушки. Уверен, что вдвоем жить однозначно интереснее:

«Только мне нужна умная, если меня начинают сразу тягать по кафешкам, просить что-то купить, либо намекать – сразу чувствую это и отстраняюсь. Нет, мне не жалко будет потом покупать цветы и подарки, одежду и прочее. Но только тогда, когда я пойму, что это мой человек».

На этапах знакомства все эти траты парень считает неправильными. Вместо этого он предпочтет помощь родителям.

Каким видит будущее

В будущее Костя смотрит с оптимизмом. Что будет делать через пять-десять лет, однозначно не может сказать:

«Надеюсь, несильно постарею. Хотя жизнь после 30 пока не представляю. Главное, чтобы у меня был хороший доход. Планирую, что это будет больше $15 тыс. в месяц. Я не отбрасываю идею стартапа. Пока есть пару вариантов, они могут «выстрелить». А так – наверное, семья, хочу купить под Минском дом большой, где будут газон и цветы, никакого огорода», – делится молодой человек.

Не отрицает Константин и желание путешествовать, хочет посетить США и Бразилию и «еще парочку стран».

Дарья, 26 лет

Дарья родом из Гродно, сейчас живет в Минске. О себе говорит так, как сейчас любят говорить многие: она – «человек мира».

«У меня иногда есть мысли собрать тряпки и поехать колесить по всему миру. Не знаю, пока что-то держит меня. То ли друзья, то ли родственники», – отмечает девушка.

По ее словам, она отучилась в БГУИР по специальности «вычислительные машины, системы и сети».

Фото: Tochka.by

И чтобы поступить, долгое время занималась с репетитором, помогали финансово и родители.

«Поступила, это было тяжело. Думала, что сдохну и не закончу учебу. От бесконечных цифр, вычислений, сидения за компьютером разрывалась голова. Но за пару лет привыкла. А потом мне вообще показалось, что все это мое. Теперь я получаю вознаграждение за упорство и муки отличной зарплатой. Она у меня около $2500. Но бывает по-разному», – рассказывает Даша.

Поначалу она занималась разработкой и внедрением софта в крупной логистической компании.

«Зарплата была меньше, но самое ужасное, что было дико скучно. Коллектив был постарше, серьезный такой. Ни пошутить толком, матом не ругнуться. Потому я быстро перешла в другую компанию, которая занимается разработкой игр и приложений. Там повеселее, а боссы очень вменяемые», – говорит собеседница.

Фото: Annie Spratt / Unsplash.com

Сейчас Даша остается в Беларуси, работает дистанционно – ей «так круто».

На что Даша тратит деньги?

Откладывать много с зарплаты у девушки не совсем получается, но сбережения есть.

«У меня валютный счет в банке. Но я понимаю, что живу здесь и сейчас, а потому 80% дохода у меня тратится. Покупаю косметику, парфюм, одежду. Квартиру пока снимаю. Полюбила путешествия. Хочу попасть на «крышу мира» – Тибет, вот думаю, с кем поехать. Сложно найти компанию: либо люди там были, либо у них нет на это денег», – делится Дарья.

В питании девушка не привередлива. Но фастфуд не любит.

«Покупаю качественную еду. Пью дорогое вино. Люблю в караоке петь, там тоже как-то деньги быстро тратятся. Но я вам скажу, что и в столовой ем спокойно, в «Лидо» захаживаю – там такие вкусные сырники и омлет, просто топ», – объясняет Даша.

Из последних крупных покупок были телевизор на 65 дюймов и флагманский телефон.

«Купила сразу, не собирала – и довольна. Теперь дома целый кинотеатр с классной акустикой, потому в кино не хожу, там слишком громко хрустят едой», – рассказывает она.

С отношениями у Даши все в порядке. Но она не настроена на замужество в ближайшие годы.

«Мой парень айтишник тоже. У нас нормальные отношения, но мы ссоримся. Знаете, люди из одной сферы – это сложно. Кто-то скажет, что, наоборот, круто, есть о чем поговорить. Но по факту это классно ровно месяц, а потом бесит», – признается девушка.

Как стать молодым и богатым?

Как стать обеспеченным, когда тебе за 20, но нет 30? У Даши нет особого секрета и совета на сей счет:

«Утверждение, чтобы много зарабатывать, нужно много работать, не имеет никакого отношения к реальности. Просто нужно изначально посмотреть на востребованную и высокооплачиваемую специальность. Но она вам должна нравиться. Плюс надо уметь рисковать. Конечно, нужны идеи, что-то необычное. Это касается не только сферы технологий».

Кроме того, у девушки много знакомых, ее ровесников, которые в свои годы тоже зарабатывают по несколько тысяч долларов в месяц. И не все они из сферы IT.

«К примеру, моя подруга – флорист, хотя вообще институт культуры окончила. Вложилась, рискнула – и у нее свой цветочный магазин, делает красивые букеты на заказ. Я к тому, что да, она пахала как лошадь, но рискнула и вышла из зоны комфорта. Ее дело приносит доход и удовольствие», – отмечает собеседница.

Также Даша не согласна с утверждением, что все айтишники обеспеченные. По ее словам, некоторые из ее сферы умудряются еле концы с концами сводить.

Не в деньгах счастье

Возвращаясь к разговору о будущем, Даша говорит, что понятия не имеет, что с ней станет через несколько лет, но надеется, что откроет для себя больше стран и в перспективе станет счастливой мамой:

«Все эти войны и напряженки в регионах показали одно – все очень быстро заканчивается. А потому надо пользоваться моментом и жить на максималке. Это не значит, что пускаться во все тяжкие. Надо получать радость от жизни, не трястись над мелочами – все это полная чушь, которая ничего не стоит».

Девушка уверена, что не деньги делают человека счастливым. Но если есть запрос на более высокий доход – надо менять работу либо все бросать и начинать сначала. По ее словам, это не так страшно, как многим кажется. А другого пути к успеху общество пока не придумало.