Глеб Галушко: Теперь всем понятно, что у Беларуси есть свой европейский путь 3 28.03.2017, 21:51

Глеб Галушко

Белорусской творческое сообщество повело себя самым лучшим образом после событий Дня Воли.

Деятели культуры не остаются в стороне от политических событий и репрессий, которые незаконно встретили, кроме прочих, творческих людей в День Воли 25 марта, передает «Белсат».

В День театра получил 10 суток ареста актер Сергей Квачонок, с тяжелой черепно-мозговой травмой в больнице актриса Яна Русакевич. Были задержаны скрипач Александр Хавкин и гитарист Глеб Галушко, который сразу после освобождения подчеркнул единомыслие белорусских творческих людей:

«В чем сейчас очевидность момента: мне кажется, у нас в Беларуси в настоящее время ни русскоязычные, как я, ни белорусскоязычные, не отвечают на вопрос «а что у нас за особый путь?» Нам всем понятно, что у нас есть свой европейский путь».

Почти сразу с призывом солидарности обратилась к коллегам актриса и певица Анастася Шпаковская, а брестская группа «Дай дорогу», также как и Лявон Вольский, опубликовала видеоролик с кадрами насильственного разгона праздничного шествия. Музыкант Пит Павлов, который тесно сотрудничает с Глебом Галушко, поражен поддержкой друзей:

«Творческое сообщество повело себя самым лучшим образом. Все выразили сильную солидарность, все были вместе, а теперь околотворческое сообщество, бизнес-сообщество и просто люди жертвуют деньги, так как штрафы довольно значительные».

Список репрессий против творческих людей пополняется до сих пор. Снимок брутального задержания поэта Яна Гриба увидел весь мир, а культурный деятель и основатель центра «Арт-сядзіба» Павел Белоус получил 15 суток ареста. Друзья солидарны с Павлом, который, обвиненный в нецензурной брани, не признал на суде своей вины. Музыкант Сергей Долгушев сказал, что в настоящее время специально будет надевать на свои выступления майку с «Погоней»:

«Нужно не молчать. Нужно делать, нужно делать еще больше, чем делали, и быть вместе, друг за друга. Я буду ходить по этой земле, и мне никто не будет мешать».

Протест против насильственных действий властей Беларуси выразил и шведский союз писателей, а Нобелевская лауреат Светлана Алексиевич назвала репрессии власти накануне Дня Воли «самоубийственной вариантом» и призвала собирать энергию протеста.