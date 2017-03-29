В конгрессе США призвали оказать давление на Беларусь в вопросе АЭС 1 29.03.2017, 16:02

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Обеспокоенность Литвы относительно безопасности АЭС является обоснованной.

Американский конгрессмен республиканец Джонас Шимкус в обращении к законодателям своей страны призвал их оказать давление на Беларусь, чтобы она впустила на Островецкую атомную электростанцию (ОАЭС) международных наблюдателей, сообщает delfi.lt.

Член Палаты представителей, литовец по происхождению, во вторник в своем выступлении в конгрессе подчеркнул, что обеспокоенность Литвы относительно безопасности АЭС является обоснованной.

«Могу заверить, что у народа Соединенных Штатов нет друзей лучше, чем население Литвы. Литовцы имеют право и обязанность обеспечить безопасность окружающей среды для самих себя и своих детей. От них не следует ожидать, что они согласятся с неадекватной или ложной информацией о серьезном, уязвимом для окружающей среды проекте у своей границы», - сказал Шимкус.