Ежи Попелушко: Cвобода внутри нас 2 29.03.2017, 17:11

Ежи Попелушко

В Минске покажут фильм о героическом капеллане польской «Солидарности».

Польского ксендза Ежи Попелушко боялась вся коммунистическая система от Москвы и Варшавы до Восточного Берлина, хотя единственной его оружием были слова правды. Фильм о жизни Ежи Попелушко можно будет увидеть в Минске 30 марта, пишет novychas.by.

Режиссером американского полнометражного документального фильма «Ежи Попелушко. Посланник Правды» является Тоуни Гэйнз.

Фильм удостоен премии Gabriel Award в категории документалистики. Организатор показа: Польский Институт в Минске. Показ фильма состоится на белорусском языке.

Ежи Попелушко вместе с лидером «Солидарности» Лехом Валенсой и Иоанном Павлом II стоял у истоков освобождения от коммунистической диктатуры. Как говорил сам Валенса про Попелушко: «Он отдал жизнь за правду и справедливость и был нужен рабочим как пример».

Ежи Попелушко был близок и нам, белорусам. Родился Ежи 14 сентября 1947 года в белорусском католической крестьянской семье Владислава Попелушко и Марианны Гнядейка в деревне Окопы в Подлясском воеводстве, которое граничит с Беларусью. В детстве Ежи говорил на местном, белорусском Подляшском диалекте.

В 1981 году, когда Польша погрузилась в военное положение, ксендз Ежи Попелушко первым направился к бастующим-рабочих на Варшавский металлургический завод. Ксендз не боялся публично критиковать коммунистическую власть, открыто выступал в защиту прав человека и сохранения идеалов «Солидарности». Его проповеди транслировались по радио «Свобода», благодаря чему ксендз стал известным во всей Польше своей бескомпромиссной позицией против режима. Как капеллан рабочих он указывал им путь и добавлял им силы в борьбе за их права.

Его богослужения в варшавском костеле св. Станислава Костки во время военного положения стало собирали толпы верующих и простых желающих слушать его пламенные проповеди. Десятки тысяч людей собирались, чтобы послушать капеллана «Солидарности». И скоро этот обычный священник стал врагом №1 для партийной власти. Однажды ему написали, что его распнут, перережут горло. Но ксендз Ежи не побоялся. «Доля священника в том, чтобы проповедовать правду и страдать за правду. А если нужно, даже отдать жизнь за правду», - говорил он.

Служба Безопасности МВД ПНР пыталась его запугать, заставить его замолчать. Но это не работало. Тогда против него сфабриковали уголовное дело; он был арестован в 1983 году, но вскоре, благодаря вмешательству духовенства, был освобожден. Затем около Гданьска была подстроена автомобильная авария, но ему удалось избежать гибели. 19 октября 1984 года ксёндз Попелушко был похищен офицерами Службы безопасности МВД ПНР, был ими жестоко замучен и утоплен в Висле. Найденное через полторы недели изуродованное тело в водохранилище реки Вислы трудно было опознать.

Новость о политическом убийстве капеллана рабочих стало причиной беспорядков по всей Польше. По разным источникам от 250 тысяч до миллиона человек присутствовали на его похоронах 3 ноября 1984 года в Варшаве. Это стало одной из величайших патриотических манифестаций 1980-х годов в Польше.

В 1997 году Римская католическая церковь начала процесс беатификации и в 2008 году он получил статус Слуги Божьего. Бенедикт XVI подписал декрет о признании его мучеником. 6 июня 2010 года на Площади Пилсудского в Варшаве, о. Ежи Попелушко был причислен к блаженных католического костела.