Игорь Криушенко: Национальное самосознание и исторические корни – хорошее дело 1 3.03.2017, 10:30

Игорь Криушенко

Фото с сайта offside.by

Проект «Белыя крылы» должен вдохновить белорусский футбол.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Беларуси Игорь Криушенко в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Кайко поделился мнением о проекте «Белыя крылы».

– Проект под кодовым названием «Белыя крылы» вам интересен?

– Считаю, это полезное начинание. Национальные мотивы, внутреннее самосознание, исторические корни — хорошее дело. Так должно быть. Беларусь – независимое государство, сборная представляет страну – это нужно подчеркивать, – заявил Криушенко.