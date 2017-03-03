закрыть
3 марта 2017, пятница, 11:35
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Игорь Криушенко: Национальное самосознание и исторические корни – хорошее дело

1
  • 3.03.2017, 10:30
Игорь Криушенко
Фото с сайта offside.by

Проект «Белыя крылы» должен вдохновить белорусский футбол.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Беларуси Игорь Криушенко в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Кайко поделился мнением о проекте «Белыя крылы».

– Проект под кодовым названием «Белыя крылы» вам интересен?

– Считаю, это полезное начинание. Национальные мотивы, внутреннее самосознание, исторические корни — хорошее дело. Так должно быть. Беларусь – независимое государство, сборная представляет страну – это нужно подчеркивать, – заявил Криушенко.


Мнение

Рабское правосудие
Рабское правосудие Михаил Пастухов
Мюнхенский форум без белорусского «донора безопасности»
Мюнхенский форум без белорусского «донора безопасности» Роман Яковлевский
Был бы жив Немцов
Был бы жив Немцов Ирина Ясина
Любовь, весна и тунеядство
Любовь, весна и тунеядство Ирина Халип


Интервью

Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан