Минобороны не знает, сколько военных на российских базах в Беларуси 8 3.03.2017, 18:26

Фото: mk.ru

Военные, которые приедут на учения «Запад-2017», присоединятся к уже находящимся на территории страны.

Руководство России не отказалось от идеи разместить в Беларуси дополнительный военный контингент. Не исключено, что Москва воспользуется совместными белорусско-российскими военными учениями «Запад-2017». Такое мнение выразил российский политолог Александр Сытин, передает «Еврорадио».

«Скажут, например, что угроза НАТО растёт, что вы сами не справитесь, если нападёт НАТО, что нужно охранять радиолокационную станцию, или ещё что-то такое. По крайней мере, попытаются это сделать и посмотрят, как Беларусь на это отреагирует», ― рассуждает Сытин.

Сегодня на территории Беларуси действуют две российские базы: в Ганцевичах расположена радиолокационная станция «Волга», а в Вилейке ― станция радиосвязи 43-го узла ВМФ РФ. Первая база ― это системы предупреждения о ракетном нападении, вторая ― обеспечивает связь с атомными подводными лодками и одновременно работает на военно-воздушные силы, космические войска и проводит радиотехническую разведку и радиоэлектронную борьбу. Важные объекты. Но на каком основании дополнительные российские военные могут «присоединиться» к тем, которые там уже находятся? Кстати, сколько на базах в Ганцевичах и Вилейке сегодня российских военных? Обращаюсь в Министерство обороны Беларуси с этим вопросом. Но, как выясняется, там этого... не знают.

«У меня такой информации нет. Это, как говорится, не наша компетентность. Тем более, что это не военные базы в традиционном понимании этого слова. Поэтому я попрошу вас обратиться непосредственно к ним (Минобороны РФ, ― прим.) и там задать свой вопрос», ― неожиданно отвечает руководитель пресс-службы Минобороны Беларуси Владимир Макаров.

По словам белорусского военного эксперта Александра Алесина, количество российских военных на базах в Беларуси и все нюансы работы этих баз прописаны соответствующими документами. Вот только документы эти ― «секретные», по словам Алесина, ему не дали с ними ознакомиться.

«Там серьёзные объекты с развитой инфраструктурой, количество военных я могу назвать приблизительно: где-то больше, где-то меньше, но на каждом ― в пределах 400 человек. Но в случае, если количество военных на этой базе будет увеличено на количество, большее согласованного, то это подлежит новому соглашению. Потому что этот объект находится на территории другого государства», ― говорит Алесин.

Александр Сытин сомневается, что Россия, если ей это будет нужно, станет придерживаться ранее подписанных договорённостей.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, многие эксперты выражают обеспокоенность учениями «Запад-2017», так как они несут угрозу независимости Беларуси.