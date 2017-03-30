Стало известно место встречи Лукашенко и Путина 29 30.03.2017, 14:14

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Фото: AP

Встреча двух правителей состоится 3 апреля.

Встреча правителей Беларуси и России Лукашенко и Путина 3 апреля пройдет в Санкт-Петербурге, сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Александр Суриков сегодня на пресс-конференции, передает БелТА.

Отвечая на вопрос о предстоящей встрече правителей, Александр Суриков проинформировал, что она пройдет 3 апреля в Санкт-Петербурге в узком и широком форматах.

Правителм, по его словам, обсудят актуальные вопросы белорусско-российских отношений и развития ЕАЭС.

Как сообщалось, накануне заместитель премьер-министра Владимир Семашко анонсировал встречу Лукашенко и Путина. Вице-премьер рассказал, что правители обсудят работу по устранению изъятий и ограничений в ЕАЭС.