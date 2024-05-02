Остап Бендер отдыхает 18 Марк Дзюба, «Салідарнасць»

2.05.2024, 8:55

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Глава Академии наук с нуля изобретает «уникальную породу красного скота».

Однажды, когда потомки будут изучать устройство номенклатуры в лукашенковской Беларуси, при ознакомлении с биографией главы Академии наук Владимира Гусакова у них невольно вырвется вопрос: «Как?!» Как ему столько лет удавалось морочить голову Александру Лукашенко и всем вокруг?

Гусаков в кресле председателя Академии наук уже почти 11 лет. Чего он только не обещал за это время. Создать белорусский электромобиль. Создать белорусский суперкомпьютер. Создать белорусскую вакцину от коронавируса…

После всех этих обещаний главу Академии наук не только не увольняют с позором, но и благодарят в той или иной форме. Лукашенко, зачарованный речами Гусакова, ставит ученого другим в пример и постоянно ссылается на его слова при общении с другими чиновниками.

Очередной «мастер-класс» по тому, как добиться успеха в выстроенной Лукашенко системе власти, Гусаков преподал совсем недавно. Правитель решил вознаградить «организаторов» полета «первого белорусского космонавта в суверенной истории» Марины Василевской, и среди них внезапно оказался Гусаков, получивший Орден Почета.

Про Василевскую написано уже немало – да, откровенная туристка, но она хотя бы в космос летала. Но Гусаков-то тут при чем? Весь полет от начала до конца был организован российскими специалистами.

Белорусский ученый Сергей Бесараб, комментируя Зеркалу действия Василевской на орбите, отметил, что «с точки зрения научной важности этот полет рассматривать смехотворно».

Неизвестно что Гусаков наплел руководству страны, но он теперь с Орденом Почета и отжигает дальше. К примеру, 16 апреля на совещании у Лукашенко по «развитию села и повышении эффективности аграрной отрасли» глава Академии наук прилюдно выступил с новым грандиозным обещанием.

– Разработан план создания породы, ученые работают согласно плану, и в принципе, я думаю, что мы в отведенное время уложимся. У нас будет своя, белорусская уникальная порода красного скота с уникальными характеристиками молока и по жирности, и по белку. Кроме того, молоко А2 лишено аллергенных последствий, – сказал Гусаков.

Еще раз: «своя белорусская уникальная порода красного скота с уникальными характеристиками молока»…

Давно очевидно, что главе Академии наук удалось найти ключик к сердцу и разуму Лукашенко. Пока другие чиновники бьются над секретом, лишаясь должностей, остатков репутации, а то и свободы, глава Академии наук построил карьеру на одних беззастенчивых обещаниях.

Пусть другие крутят пальцем у виска, пусть годы проходят, а результатов как не было, так и нет, но метод Гусакова работает. Ученый-аграрник говорит именно то, что хочет слышать Лукашенко.

Глава Академии наук творит историю. Какой там Остап Бендер с его Нью-Васюками и Рио-де-Жанейро, когда тут Гусаков с нуля изобретает лучшие в мире электрокар, суперкомпьютер, вакцину от коронавируса и красную породу скота.

Марк Дзюба, «Салідарнасць»