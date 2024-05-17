Арина Соболенко стала финалисткой турнира в Риме 1 17.05.2024, 8:29

Арина Соболенко

За титул она опять сыграет с первой ракеткой мира.

На турнире категории WTA-1000 в Риме сильнейшая белорусская теннисистка победила в полуфинале американку Даниэль Коллинс — 7:5, 6:2.

Вторая ракетка мира Соболенко в полуфинале встречалась с Даниэль Коллинс из США (15-й номер рейтинга), которая в четвертьфинале выбила Викторию Азаренко.

Арине пришлось поволноваться только в первом сете, когда соперница отыгралась со счета 1:4. Но беларуска реализовала брейк-поинт при счете 6:5 и оставила за собой партию — 7:5. Во втором сете уже не было борьбы — 6:2 в пользу Соболенко.

В решающем матче Арина будет соперничать с первой ракеткой мира Игой Cвентек. Полька в полуфинале была сильнее Коко Гауфф из США — 6:4, 6:3. Финал в Риме состоится 18 мая.

Напомним, две сильнейшие теннисистки играли за титул совсем недавно — 4 мая в Мадриде. В захватывающем матче Свентек превзошла Соболенко.

У 26-летний белоруски 14 выигранных турниров в одиночном разряде, а у 22-летней польки 20 побед.