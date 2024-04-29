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В Минске внезапно умер соратник Дмитрия Павличенко

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  • 29.04.2024, 17:45
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В Минске внезапно умер соратник Дмитрия Павличенко

Бывшему спецназовцу было 40 лет.

В Минске внезапно умер активист ветеранской организации спецназа МВД «Честь» Андрей Королюк. Ему было лишь 40 лет. Как стало известно сайту Charter97.org, соратник экс-главы эскадронов смерти Дмитрия Павличенко умер в марте.

В начале нулевых он отслужил срочную службу в Первой отдельной милицейской бригаде (в/ч 5448), базирующейся на улице Маяковского в Минске.

Королюк принимал активное участие в деятельности ассоциации спецназа войск МВД, которая в последние месяцы постоянно организует военные сборы для «боевого слаживания добровольцев-ветеранов подразделений спецназначения милиции и внутренних войск МВД».

На сайте организации силовиков уже появился некролог, посвященный Королюку.

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