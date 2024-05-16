Словакия победила Польшу в матче чемпионата мира по хоккею 16.05.2024, 0:15

В параллельном поединке швейцарцы обыграли британцев.

Сборная Словакии одержала победу над командой Польши в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.

Встреча группы B, состоявшаяся в Остраве, завершилась со счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0). В составе победителей дубль оформил Лукаш Цингел. Также отличились Томаш Татар и Петер Цегларик.

Словаки набрали 8 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице группы B, поляки с одним баллом идут на последней, восьмой строчке.

В параллельной игре группы А сборная Швейцарии обыграла команду Великобритании (3:0).

Швейцарцы лидируют в группе А с 11 очками, британцы (0) занимают восьмую строчку.