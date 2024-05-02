Политолог раскрыл план Кремля в Грузии 2 2.05.2024, 14:12

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Грузинская власть уже в открытую начинает выполнять требования России.

В Грузии проходят массовые протесты из-за закона об «иноагентах», который скопирован с российского. Во время вчерашней акции в Тбилиси полиция применила спецсредства: водометы и резиновые пули. Президент страны Саломе Зурабишвили поддержала митингующих.

Что на самом деле задумала правящая партия «Грузинская мечта»? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом, профессором Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Петром Олещуком:

— Действительно, во многом этот закон скопирован с российского, что и вызвало претензии грузин. Однако в этой истории главная причина не сам закон, а то, что Европарламент уже выступил с соответствующей резолюцией из-за этого закона. В ней содержится предложение лишить Грузию статуса кандидата в члены ЕС.

Очевидно, что если закон об «иноагентах» будет окончательно утвержден, это заблокирует на неопределенное время перспективы европейской интеграции Грузии. Для многих жителей Грузии это принципиальный вопрос. Здесь напрашиваются аналогии с украинским Евромайданом.

Я вижу, что грузинская власть уже в открытую начинает выполнять требования России. Путину же в очередной раз нужно показать своего рода «триумф», мол, опять «надвигается угроза, все хотят захватить влияние на постсоветском пространстве». Честно говоря, если такой сценарий реализуется, ничего хорошего Грузию не ждет. Силовое давление будет усиливаться. Не исключаю, что все это завершится введением российских войск для «наведения порядка».

Знаете, им важно показать, как «правильно решать» эти вопросы. Не «как в Украине», а как правильно. Грузия традиционно используется РФ как своеобразный полигон для отработки технологий влияния на постсоветском пространстве. Мы помним последовательность: война в Грузии — война в Украине.

Сейчас, наверное, Кремль рассматривает такие сценарии для всего постсоветского пространства: заблокировать евроинтеграцию, спровоцировать протесты и использовать это для возвращения страны на орбиту своего влияния.

— Правящая партия, «Грузинская мечта», якобы выступает за вступление в НАТО и Евросоюз, но в то же время ее называют пророссийской. Почему?

— Она реализует пророссийскую политику. Это очень хорошо видно на примере отношения Грузии к войне России против Украины. Грузинская власть постоянно занимает позицию, которую до недавних пор можно было назвать «латентно пророссийской». Они вроде бы не поддерживают официально российскую агрессию, но в то же время возобновили во время войны авиасообщение с РФ. Всячески отказываются поддерживать Украину и тому подобное.

Они де-факто занимают пророссийскую позицию. До недавних пор «Грузинская мечта» не могла открыто это озвучить, потому что боялась настроений в грузинском обществе, где поддержка Украины значительная. Однако грузинское правительство постоянно делает удобные для России заявления, жесты.

Можно сказать, что «Грузинская мечта» имитирует все процессы интеграции в НАТО и ЕС. Понимаю, что их цель заключается в том, чтобы добиться срыва евроинтеграции не ними, а самой Европой.

Вспомним ситуацию с Михаилом Саакашвили. Его показательное содержание в тюрьме в тяжелом состоянии само по себе должно был заблокировать евроинтеграцию Грузии, но Европа предпочла делать вид, что проблему можно решить.

Тогда власти Грузии идут дальше, повышая градус. Никакого смысла в законе об «иногентах», кроме того, чтобы спровоцировать Европу отозвать кандидатство Грузии в члены ЕС, я не вижу.

Повторюсь, стратегия простая: добиться того, чтобы Европа сама отказалась от евроинтеграции Грузии. Тогда они скажут: «Мы сделали все, что могли, а они просто не хотят нас там видеть. Понимаете, лучше выстраивать отношения с Россией, которая хочет с нами дружить».