Четвероклассник из Витебска потратил деньги учительницы на онлайн-игры 6 2.05.2024, 14:04

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Педагог пропажу обнаружила не сразу.

Учительница младших классов из Витебска оставила без присмотра банковскую карточку всего на пару минут и лишилась 900 рублей. Подробности инцидента сообщила старший оперуполномоченный управления по противодействию киберпреступности УВД Витебского облисполкома Анна Галинская, пишет издание «Витьбичи».

Звонок на перемену с очередного урока ждали не только дети, но и педагог. Женщина знала, что после занятия должно состояться совещание, которое нельзя было пропустить. На собрание витеблянка пришла вовремя, но без личных вещей, среди которых была ее банковская карточка.

Прошел месяц, женщина собралась менять карточку, и выяснила, что с ее счета пропали 900 рублей. Она обратилась в милицию.

Оказалось, что карточкой учительницы воспользовался четвероклассник. Он сфотографировал забытую педагогом перед совещанием карту и стал оплачивать прокачку своего героя в популярной онлайн-игре.

Щедрые донаты позволили быстро повысить свой рейтинг. Вместе с ним выросли и проблемы для его родителей, которым придется возвращать деньги.