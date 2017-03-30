Медведев сделал замечание опоздавшему на заседание министру 10 30.03.2017, 21:19

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Дмитрий Медведев

Премьер РФ сказал министру «поставить себе будильник в разных местах».

После того как министрам пришлось 13 минут ждать своего коллегу, главу Министерства сельского хозяйства России Александра Ткачева, чтобы начать заседание правительства, премьер страны Дмитрий Медведев сделал ему замечание публично и призвал «поставить себе будильник в разных местах», сообщает ТАСС.

«Всем, кто не участвовал в Арктическом форуме, большой арктический привет. Но это не значит, что на заседание правительства нужно опаздывать, Александр Николаевич. Мы вас ждали. Я вчера вернулся поздно ночью, я вот на месте был, а вас ждали. Будильник себе ставьте в разные места», — сказал Медведев Ткачеву.

Накануне Медведев вместе с президентом Владимиром Путиным побывал на архипелаге Земля Франца-Иосифа, где они проверили, как очистили территорию от мусора и загрязнений. Такое поручение Путин дал по итогам поездки на остров в апреле 2010 года.