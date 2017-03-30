Арестована бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе 4 30.03.2017, 21:40

Пак Кын Хе

Фото: Reuters

В отношении экс-главы государства выдвинуты обвинения по 13 пунктам.

Власти Южной Кореи задержали бывшего президента Пак Кын Хе по делу о коррупции, сообщает ТАСС со ссылкой на Yonhap.

Скандал вокруг Пак Кын Хе разгорелся в октябре 2016 года, когда в печати появились сведения о влиянии на главу государства со стороны ее подруги Чхве Сун Силь. Расследование показало, что на протяжении нескольких лет Чхве Сун Силь была посвящена в детали госуправления и вмешивалась в ход принятия политических решений.

Подруга Пак Кын Хе оказывала давление на ряд компаний с целью перечисления ими десятков миллионов долларов в подконтрольные ей фонды. Южнокорейская оппозиция утверждает, что экс-президент была вовлечена в коррупционные схемы или как минимум находилась в курсе происходившего.

В декабре 2016 года парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент Пак Кын Хе, а 10 марта его утвердил Конституционный суд.