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Арестована бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе

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  • 30.03.2017, 21:40
Пак Кын Хе
Фото: Reuters

В отношении экс-главы государства выдвинуты обвинения по 13 пунктам.

Власти Южной Кореи задержали бывшего президента Пак Кын Хе по делу о коррупции, сообщает ТАСС со ссылкой на Yonhap.

Скандал вокруг Пак Кын Хе разгорелся в октябре 2016 года, когда в печати появились сведения о влиянии на главу государства со стороны ее подруги Чхве Сун Силь. Расследование показало, что на протяжении нескольких лет Чхве Сун Силь была посвящена в детали госуправления и вмешивалась в ход принятия политических решений.

Подруга Пак Кын Хе оказывала давление на ряд компаний с целью перечисления ими десятков миллионов долларов в подконтрольные ей фонды. Южнокорейская оппозиция утверждает, что экс-президент была вовлечена в коррупционные схемы или как минимум находилась в курсе происходившего.

В декабре 2016 года парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент Пак Кын Хе, а 10 марта его утвердил Конституционный суд.


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