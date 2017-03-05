Дети пригласили в Гродно Папу Римского 1 5.03.2017, 11:45

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Фото: vgr.by

Приглашение было передано папскому нунцию во время его первого визита в столицу Понемонья.

Гродненские дети передали новому дипломатическому представителю Папы Римского в Беларуси, что ждут понтифика в Гродно.

Архиепископ Габор Пинтер впервые приехал в Гродно с официальным визитом в субботу, 4 марта, сообщает «Вечерний Гродно».

Фото: vgr.by

Верующие встречали апостольского нунция субботним днем в Фарном костеле. Поприветствовать высокого гостя вышли дети. Они спели для архиепископа и передали ему приглашение для Папы Франциска посетить Беларусь. Затем архиепископ Габор Пинтер провел богослужение.

Фото: vgr.by

Дипломатический представитель Папы Римского пробудет в Гродно три дня. В субботу также запланирована встреча с преподавателями и воспитанниками Гродненской духовной семинарии, в воскресенье — с иностранными студентами в Бригитском костеле, с прихожанами костела на Вишневце, Девятовке, Ольшанке и Фолюше.

Фото: vgr.by

Фото: vgr.by

Днем в понедельник Габор Пинтер пообщается с председателем облисполкома Владимиром Кравцовым и православным владыкой Артемием, а вечером — с разными группами верующих, рассказал вице-канцлер Гродненской римско-католической курии ксендз Антоний Гремза.

Фото: vgr.by

Фото: vgr.by

К слову, Папа Франциск назначил монсеньора Габора Пинтера апостольским нунцием Беларуси в мае прошлого года. Он родился в Венгрии в 1964 году. Работал в Гаити, Боливии, Скандинавии, Франции, на Филиппинах, в Австрии. Владеет девятью языками.

Фото: vgr.by