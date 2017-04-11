Погоня со стрельбой под Житковичами 13 11.04.2017, 17:46

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Гаишники в Житковичском районе со стрельбой останавливали водителя «БМВ».

Погоня со стрельбой разыгралась ночью 8 апреля в агрогородке Кольно Житковичского района. Внимание инспекторов привлек белый BMW 750, который ехал на высокой скорости по населенному пункту. Сигнал об остановке водитель иномарки проигнорировал, рассказали tut.by в ГАИ Гомельской области.

Поскольку при преследовании водитель игнорировал неоднократные требования остановиться и создавал угрозу для других участников дорожного движения, сотрудники ГАИ приняли решение применить табельное оружие.

Подоспевшие на помощь экипажу ГАИ коллеги, перекрыли дорогу служебными автомобилями и произвели несколько выстрелов из табельного оружия. Но BMW это не остановило. Более того, пытаясь прорваться, водитель чуть не сбил милиционера.

Машину удалось остановить лишь тогда, когда один сотрудников милиции рукояткой пистолета разбил лобовое стекло. Водитель закрылся в салоне. Чтобы достать его из автомобиля, пришлось разбить стекло водительской двери.

Задержанным оказался 20-летний житель Житковичей, который 43 раза за два года привлекался за нарушения ПДД. Выяснилось, что как раз до 8 апреля 2017 он был лишен права управления за превышение скорости.

В отношении молодого человека инспекторы составили пять протоколов. Также за угрозу применения насилия в отношении сотрудников милиции на него возбудили уголовное дело. Нарушитель заключен под стражу. Автомобиль, принадлежащий его другу, жителю РФ, поместили на штрафстоянку.