Организаторы «Евровидения» показали главную сцену 1 11.04.2017, 23:05

В этом году сцена занимает площадь 350 квадратных метров.

Главную арену "Евровидение-2017" в Международном выставочном центре показали сегодня вице-премьер-министру Украины Вячеславу Кириленко и журналистам. Об этом сообщает пресс-служба Национального общественного телевидения Украины.

Главная сцена "Евровидения" в Международном выставочном центре в Киеве

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Главная сцена "Евровидения" в Международном выставочном центре в Киеве

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Исполнительный продюсер "Евровидения-2017" Павел Грицак поведал: "Работа как на МВЦ, так и за его пределами, происходит в очень интенсивном режиме, ведь до первого шоу Евровидения осталось меньше месяца".

Зрительские ряды "Евровидения" в Международном выставочном центре в Киеве

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Директор по производству конкурса Ола Мельциг сообщил, что сцена Евровидения имеет вес 30 т, а площадка для выступления артистов составляет 350 кв. м.

Главная сцена "Евровидения" в Международном выставочном центре в Киеве

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Особенностью центральной части сцены является то, что каждая из ее конструкций может независимо двигаться, опускаться или подниматься во время шоу, тем самым изменяя геометрию сцены для создания уникальности постановок участников.

Планы площадки "Евровидения" в Международном выставочном центре в Киеве

facebook Вячеслава Кириленко

"Высота сцены 14 м, ширина 70 м и глубина 28 м. Все световые приборы, а их около 1 тыс. 900, уже установлены, большинство - введен в эксплуатацию. Установлены также все видеоелементы, а на днях планируют устанавливать пиротехнику вокруг сцены и завтра начинут программировать света, который будет применяться во время шоу. Параллельно завершается установка конструкций зрительских трибун и готовится первый павильон, где уже чуть больше чем за две недели начнет свою работу пресс-центр . Его помещения принимать около 1 тыс. 500 аккредитованных журналистов и 500 аккредитованных фанов", - рассказал директор по производству "Евровидение-2017" Ола Мельциг.

Напомним, международный песенный конкурс Евровидение-2017 пройдет в Украине в международном выставочном центре. Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.