За что Петра Климука выгнали из школы под Брестом? 2 12.04.2017, 19:00

Петр Климук

Фото: kp.by

Когда-то первый космонавт-белорус, дважды герой СССР был обычным деревенским мальчишкой.

Kp.by побывал на родине белорусского космонавта.

- Он очень любит нашу землю, наш лес, нашу деревню - он на этом всем просто помешан. Как только подворачивается возможность, он обязательно сюда приезжает. Знаете, если бы его жена была отсюда, он бы жил тут, я это точно знаю. Но она из Подмосковья… - говорит Антонина Лущай, старшая сестра Петра Климука.

В родной деревне Комаровка, что в 70 километрах от Бреста, почти у самой границы с Украиной и Польшей, Антонину Ильиничну уважают не меньше, чем самого летчика-космонавта. Односельчане знают: по любому вопросу за советом можно идти к Климучке или Космонавтихе, как ее тут любя называют - знают, что она в помощи никому и никогда не отказывает.

Сестра Климука Антонина Ильинична может рассказывать о своем звездном брате часами. Фото: Марта МАРТЫНЮК.

О своем прославленном брате Ильинична рассказывает без устали.

- Про меня не пиши, я уже баба старая, а вот про Петю я тебе сейчас все расскажу! Как он в 73-м году первый раз в космос полетел - с тех пор только о нем и говорю. Когда он приезжает, я что-нибудь новенькое выпытываю, чтобы потом было о чем сказать детям в школе или корреспондентам. За сорок лет уже пересказала все истории! - бодро тараторит седовласая женщина. Старушкой назвать ее язык не поворачивается: Антонине Ильиничне за 80, но сколько в ней энергии! Успевает и по хозяйству хлопотать, и в качестве пресс-секретаря своего брата выступать.

Петр Климук бывает в Беларуси не часто, но всегда проведывает свою сестру Антонину в Комаровке. Фото: из личного архива семьи.

Сам космонавт теперь живет в Москве, ему 72. Последний раз он был на родине осенью прошлого года - приезжал на Белорусский космический конгресс в Минске. Конечно, не мог он обделить вниманием и родное Прибужье. Более того, Климук своей деревни не стыдится и при случае привозит сюда своих коллег. Последний раз в Комаровку он приезжал вместе с белорусскими космонавтами Владимиром Коваленком и Олегом Новицким.

Климук увлекается столярным делом - он не мог не показать своим коллегам, космонавтам Владимиру Коваленку и Олегу Новицкому, школьную мастерскую. Фото: из архива Томашовской школы.

Это теперь Петр Климук - известное каждому школьнику имя уважаемого человека, первого космонавта-белоруса, дважды героя СССР, кандидата технических наук… Всех регалий и не запомнишь! А когда-то он был обычным деревенским мальчишкой.

ЧУТЬ НЕ СПАЛИЛ ДЕРЕВНЮ И ДРАЛСЯ С СЕСТРОЙ

- Когда Пете два годика было, еще при немцах - это был 1944 год, он заболел воспалением легких. Так сильно - чуть не умирает парень! Страшно, переживаем. И тут немцы кругом, - раскрывает семейные тайны сестра Климука. - У нас в начальной школе учитель был очень хороший, Спикалов, поляк. Он пошел к немцам, нашел врача. Немецкий доктор пришел и сказал: «Лекарства у меня нет, но я могу взять кровь у матери и ему ввести». Так и сделал. Взял кровь у матери, ввел Пете и таким образом его вылечил. Да так вылечил, что ничего от этого воспаления не осталось, пошел парень в космонавты! Вот как бывает.

От детской болезни и правда следа не осталось, иначе бы не прошел строгую медкомиссию в космонавты!

В 1978 году Климук на неделю отправился в свой третий и последний космический полет вместе с поляком Гермашевским. Фото: Центр подготовки космонавтов.

Юный Петя Климук был очень энергичным, общительным и любознательным мальчиком. Все время что-то мастерил, химичил с какими-то реактивами, поделки разные делал - например, коньки из обтянутого проволокой деревянного бруска. Даже играть на гармошке научился. А однажды ненароком устроил в деревне пожар…

Климук увлекается столярным делом - он не мог не показать своим коллегам, космонавтам Владимиру Коваленку и Олегу Новицкому, школьную мастерскую. Фото: из архива Томашовской школы.

- Он очень любопытный был. Вот все его интересовало! Когда-то у нас напротив дома были сараи, в которых лежали снопы. Так вот в семь лет Пете что-то в голову зашло… Он взял спички и запалил эту солому! - продолжает рассказ сестра.

Так теперь выглядит родная деревня космонавта Комаровка. Он, кстати, за свои деньги проложил в ней асфальтовую дорогу.

Антонина Лущай вспоминает, что их мать Марфа Павловна очень переживала, как бы Петя не ступил на кривую дорожку.

- Мать очень боялась, чтоб хоть он вырос хорошим человеком. Петя ведь в детстве и с младшей сестрой дрался. Это невозможно было! Он ее под кровать загонял! - смеется Ильинична. - Так-то он вежливый был, отзывчивый мальчик, и друзей у него было много, но мать боялась, чтоб он не оступился где. Только учитель дверь в хату откроет, она за полено - и к Пете. Учитель говорит: «Я пришел к вам, чтобы поблагодарить за воспитание, он такой хороший мальчик!» А мама за полено сразу, она у нас очень резкая была.

Мать волновалась зря: сын регулярно приносил домой пятерки по сложным предметам - математике, физике, химии.

- В школе Петя учился очень хорошо. Особенно ему давались естественные науки, а вот языки тяжело шли, но он старался, - говорит старшая сестра. - И еще одна беда у него была. Если кто-то плохо у доски отвечает, он юлил все время, не мог на месте усидеть. Его за это учителя все время ругали, что он не может выдержать, когда кто-то отвечает не так, как надо. У Пети даже школьный костюм не на попе протертый был, как у всех ребят, а на спине - о спинку парты вытер, так ерзал.

В этом амортизационном кресле Петр Климук провел один из своих полетов в космос. Теперь оно хранится в школьном музее космонавтики.

ОТЛИЧНИКА КЛИМУКА ВЫГНАЛИ ИЗ ШКОЛЫ

Толковый парень подавал надежды, но в десятом классе Петю Климука… отчислили из школы! Эту историю Антонина Ильинична рассказывает очень взволнованно: еще бы, у будущего космонавта чуть вся жизнь наперекосяк не пошла!

- Петя с друзьями на крылечке школы стоял. Оно было уже дряхлое. Ребята один другого мутузили, толкали - холодно было, грелись - и развалили то крылечко. Петю вызывает директор: «Скажи, кто развалил!» А Климук отвечает: «Я вам никогда не скажу этого, ябедничать некрасиво, я вам лучше крылечко сделаю». Директор собрал педсовет: «Он такой-сякой, мы его исключаем». Учителя, конечно, заступались, они любили Петю, но боялись директора. Этот Панасюк был очень строгий. Куда его деть? И я пошла к тому директору. Давай его просить: «Дайте хлопцу доучиться, осталось всего два месяца, а крыльцо он это сделает…» И упросила, и Петя доучился до конца.

Томашовская средняя школа как куколка - ухоженная, красивая. Сюда не стыдно и высоких гостей пригласить!

Правда, Петр Ильич на директора не в обиде. Когда его чествовали на родине после полета в космос, Климук, видя, что директор школы чувствует себя неловко, о чем-то с ним поговорил. И потом в каждый свой приезд в деревню проведывал учителя - плохое забылось, а благодарность за знания осталась.

Школа тоже помнит своего звездного выпускника и гордится им. Здание школы в Комаровке отдали под жилье, а учебное заведение переместилось в соседнюю Томашовку. Напоминание о знаменитом земляке здесь - на каждом шагу. У входа в школу - бюст Климука, на стенах - портреты Климука, на первом этаже работает музей космонавтики, где хранятся фотографии и личные вещи Климука. Даже спорткомплекс - и тот «Звездный» называется! Томашовская школа очень ухоженная - Климуку сюда и правда не стыдно привозить гостей. Чувствуется опека еще одного знаменитого выпускника, одноклассника космонавта - бывшего вице-премьера Петра Прокоповича.

- Наверное, все дети в школе мечтают быть космонавтами? - интересуюсь у заведующей музеем космонавтики Томашовской средней школы Татьяны Желенюк.

- Какое там! Климука знают, уважают, но космосом детей нынче не удивишь. Вы спросите, кем они хотят стать. Скажут: бизнесменами и банкирами… - разводит руками учительница.