Житель Барановичей об учебе в Литве: Оплата за обучение зависит от оценок 1 13.04.2017, 10:29

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Студент рассказал, как поступил в ЕГУ и чем высшее образование в Литве отличается об белорусского.

Валентин Дудук учится на втором курсе Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. Он получает образование графического дизайнера. Валентин рассказал intex-press.by, почему выбрал этот вуз, как поступал туда и чем высшее образование в Литве отличается от белорусского.

О вузе, поступлении и экзаменах

В выпускном классе я определился, что хочу быть дизайнером. В Беларуси я не нашел хороший университет, где обучают дизайнерскому искусству, поэтому выбрал Европейский гуманитарный университет в Вильнюсе.

На вступительных экзаменах я сдавал тест, который подтверждает уровень владения английским или другим иностранным языком. Он состоит из четырех частей: аудирование, чтение, грамматика и собеседование. Также при поступлении мне нужно было нарисовать два рисунка на заданную тему.

В университет зачисляют практически всех, независимо от уровня рисования, но после первой сессии начинают «отсеивать».

Об учебе

Литовская система образования схожа с белорусской. Например, система оценок 10-балльная, но есть и промежуточные баллы – 5,5 или 9,33.

Учебный год начинается в октябре и заканчивается в начале июля. В университете обучаются белорусы, русские и литовцы. Большая часть студентов – русскоговорящие. Занятия проходят на английском, русском и белорусском языках. Литовский язык я использую только в повседневной жизни. Так как первый год в университете у нас преподавали литовский язык, то никаких проблем в общении с местными нет.

У студентов в Вильнюсе больше свободы, чем у белорусских студентов. Здесь не заставляют писать лекции под диктовку и заучивать их наизусть, как в белорусских университетах. Нужно понимать предмет, быть заинтересованным и провоцировать живую беседу с преподавателем. Вообще в отношениях между студентами и преподавателями стирается грань. Мы спокойно можем пойти со всей группой и преподавателями в музей, бар.

Об отметках и пересдачах

В год студенты сдают две сессии – «языковую», где проверяют только знание языков, и ту, где дизайнеры показывают, что сделали за семестр. А вот зачеты все студенты не сдают. Все курсовые и дипломные работы проверяют на плагиат. Если его выявляют – отправляют на пересдачу.

В нашем университете у студентов нет зачеток, все отметки преподаватели ставят себе в ведомость. Студенты стараются сдать сессию как можно лучше, так как если есть пересдача, то оплата за обучение возрастает, например, с 800 евро до 2000 евро год.

Очень удобно то, что здесь есть круглосуточная библиотека. Можно купить абонемент на три месяца за 7 евро и заниматься круглосуточно. Гораздо приятнее готовиться к сессии в чистой аккуратной библиотеке с большими столами, чем в тесном общежитии.

О жилье и финансах

Я учусь в частном ВУЗе и за обучение плачу 800 евро в год. Оплата зависит от среднего балла, который пересчитывают каждый год. Те, у кого высокий балл – 9,61, не платят за обучение, а те, у кого низкий – 8,80, будут платить больше денег.

За комнату в общежитии я плачу около 70 евро в месяц. Общежитие 12-этажное, в каждой комнате есть умывальник и туалет. Для удобства в общежитии сделали по четыре душевые кабины на каждом этаже. Я считаю, что за такие условия цена невысокая. В нашем общежитии, в отличие от других, до сих пор есть комендант.

Возможно, в будущем я перееду в квартиру, но жить хочу в центре, а не на окраине, однако пока нет на это денег. Съемное жилье в центре стоит $150, на окраине – от $100. Стоимость жилья зависит не только от района, но и от времени года. Зимой «тянет» отопление, а летом некоторые арендодатели поднимают стоимость, потому что понимают, что выгоднее сдать квартиру туристам.

До университета я хожу пешком. Иногда пользуюсь общественным транспортом. Проезд в автобусе стоит около 60 центов, но для студентов действует скидка на проезд 50%. За безбилетный проезд можно получить штраф – около восьми евро – по европейским меркам, это мало.

Продукты недорогие, если знать, где питаться. Например, за обед в университете я отдаю примерно 2,60 евро, а в городе – 6 евро. В университетской столовой есть вегетарианское меню. Также у студентов пользуются популярностью кебаб и шаурма – дешево и сытно. За порцию – около 3 евро.

Почему стоит поступать

Во-первых, преподаватели дают такие знания, которые будут актуальны в наше время. Мне, как дизайнеру, важно изучать современные направления. Во-вторых, многие студенты говорят на русском языке и будет легче адаптироваться, влиться в коллектив, быстрее понять систему обучения. Большой плюс в том, что с дипломом ЕГУ без проблем можно найти работу в креативной индустрии. Студенты по программе обмена могут год учиться в другом университете. Также из Вильнюса можно ездить домой хоть каждые выходные – это очень удобно.

Справка

По версии журнала Reitingai, редакция которого ежегодно оценивает учебные заведения Литвы, ЕГУ занимает третье место среди шести частных литовских вузов.