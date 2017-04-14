В НАСА признали спутники Юпитера и Сатурна пригодными для жизни 2 14.04.2017, 14:35

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Фото: NASA

Исследователи посвятили этим спутникам несколько миссий.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) назвала спутник Юпитера Европу и спутник Сатурна Энцелад подходящими местами для поиска жизни, сообщает CNN (перевод – snob.ru).

НАСА посвятила этим спутникам несколько миссий. Так, космический аппарат «Кассини» обнаружил множество молекул водорода в струях воды, которая поднимается из переломов ледяной поверхности Энцелада. Исследователи полагают, что у этого спутника есть почти все основные признаки для существования жизни. Кроме того, телескоп «Хаббл» показал, что на самом теплом участке поверхности Европы, спутника Юпитера, появился водяной шлейф.

Европа — один из шести спутников Юпитера и один из четырех крупнейших (Галилеевы спутники). Его размер сопоставим с размером Луны — 3122 километра в диаметре, что лишь на 352 километра меньше диаметра Луны. В сентябре НАСА опубликовала снимок гейзеров на поверхности Европы. Исследователи считают, что они могут состоять из водяного пара.

Энцелад — шестой по размеру из 62 спутников Сатурна с подтвержденной орбитой. Его диаметр — 504 километра. В 2014 году «Кассини» нашел следы подземного океана жидкой воды на Энцеладе.