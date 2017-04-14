закрыть
14 апреля 2017, пятница, 16:28
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В НАСА признали спутники Юпитера и Сатурна пригодными для жизни

2
  • 14.04.2017, 14:35
  • 7,141
Фото: NASA

Исследователи посвятили этим спутникам несколько миссий.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) назвала спутник Юпитера Европу и спутник Сатурна Энцелад подходящими местами для поиска жизни, сообщает CNN (перевод – snob.ru).

НАСА посвятила этим спутникам несколько миссий. Так, космический аппарат «Кассини» обнаружил множество молекул водорода в струях воды, которая поднимается из переломов ледяной поверхности Энцелада. Исследователи полагают, что у этого спутника есть почти все основные признаки для существования жизни. Кроме того, телескоп «Хаббл» показал, что на самом теплом участке поверхности Европы, спутника Юпитера, появился водяной шлейф.

Европа — один из шести спутников Юпитера и один из четырех крупнейших (Галилеевы спутники). Его размер сопоставим с размером Луны — 3122 километра в диаметре, что лишь на 352 километра меньше диаметра Луны. В сентябре НАСА опубликовала снимок гейзеров на поверхности Европы. Исследователи считают, что они могут состоять из водяного пара.

Энцелад — шестой по размеру из 62 спутников Сатурна с подтвержденной орбитой. Его диаметр — 504 километра. В 2014 году «Кассини» нашел следы подземного океана жидкой воды на Энцеладе.


Мнение

О фальшивке в «Советской Б.»
О фальшивке в «Советской Б.» Наталья Радина
Запасаемся попкорном
Запасаемся попкорном Богдан Яременко
Фамилия ему была Небаба
Фамилия ему была Небаба Константин Скуратович
Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Для Лукашенко врагами являются Украина и Польша
Дмитрий Бондаренко: Для Лукашенко врагами являются Украина и Польша
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол