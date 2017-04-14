Банк Москва-Минск и Белинвестбанк продадут до 2020 года 14.04.2017, 19:36

Контрольные пакеты акций банков планируется продать стратегическому инвестору до 1 января 2020 года.

Контрольные пакеты акций ОАО «Банк Москва-Минск» и ОАО «Белинвестбанк» планируется продать стратегическому инвестору до 1 января 2020 года, сообщил во время круглого стола «Новая стратегия развития финансового рынка: что изменится до 2020 года» в пресс-центре БелТА начальник управления развития рынка ценных бумаг Национального банка Беларуси Александр Раков.

«В 2015 году был заключен меморандум о взаимопонимании между правительством Беларуси и ЕББР касательно приватизации ОАО «Белинвестбанк». Во второй половине 2016 года был заключен меморандум между Национальным банком и ЕБРР касательно приватизации ОАО «Банк Москва-Минск». Конечной целью сотрудничества правительства, Национального банка и ЕБРР по этим документам должен стать выход сторон из уставного капитала банков путем продажи контрольных пакетов акций стратегическому инвестору до 1 января 2020 года», - сказал Раков.

По его словам, меморандумами предусматривается помощь ЕБРР в проведении приватизации указанных банков, включающая три этапа. На первом этапе ЕБРР предоставляет банку финансовые ресурсы по линии кредитования малого и среднего бизнеса (ОАО «Белинвестбанк» финансовые ресурсы выделены, в ОАО «Банк Москва-Минск» проходит согласование документов). На втором этапе, в случае с Белинвестбанком реализуется программа институционального развития, в отношении Банка Москва-Минск будет оказана техническая помощь по оптимизации процесса выдачи кредитов малому и среднему бизнесу. «В дальнейшем рассматривается возможность приобретения ЕБРР миноритарного пакета акций (25% плюс одна акция)», - отметил Раков.