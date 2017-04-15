Российские дальнобойщики: Пустые полки в магазинах заставят власть начать переговоры 2 15.04.2017, 15:16

ФОТО: КОММЕРСАНТ

Из-за забастовки водителей в РФ начались перебои с поставками продуктов в регионы.

По информации Общества по защите прав потребителей, сильнее всего страдают северные регионы, Урал и Сибирь.

«Многие говорят, что везде все хватает. Ребят, все это не так – наша власть пытается и старается сделать все, чтобы для людей это было не сильно показано, что мы стоим», – говорит один из дальнобойщиков в Иркутске.

На очередном собрании в лагере бастующих в Иркутске координатор Сергей Хмелев озвучивает новости: в магазинах перебои с продуктами. А значит, стачка близка к цели. И надо стоять еще. Пустые полки в магазинах вынудят власти наконец пойти с ними на диалог.

На Иркутских базах, говорят продавцы, перебои в первую очередь с поставкой овощей.

«Сложно, конечно, сейчас но стараемся поддерживать ассортимент небольшими партиями, сами возят, штучно что-то», – рассказали «Настоящему Времени».

– Что подорожало из-за забастовки?

– В среднем на 20 рублей.

– А что?

– Помидоры, огурцы.

– Откуда вам их везут?

– Здесь с китайских баз

Покупатели рост цен заметили, но многие готовы потерпеть в поддержу дальнобойщиков.

«Я их даже поддерживаю, в принципе, за что на дорогах деньги еще брать когда налог человек и так платит», – говорит местный житель.

Общество защиты прав потребителей в начале недели опубликовало данные: в стране, по их данным, перебои с продуктами. Можно посмотреть на карте – от Дагестана до Хабаровского края. А это значит продовольственная безопасность страны под угрозой. Организация официально сообщила об этом Дмитрию Медведеву и попросила обратить внимание на стачку и обнародовать информацию о забастовке, чтобы люди успели закупиться продуктами впрок.

Впрочем, правительство молчит с ответом. Крупные торговые сети тем временем уверяют, у них перебоев в поставках не будет. Не зависимо от региона. У ритейлеров в основном налажена своя логистика.

«Не буду лукавить, в связи со сложной обстановкой на транспортном рынке мы опасались что либо пойдут цены вверх, либо меньше будет выбор, но так как мы работаем со своей логистикой нам удалось этого избежать», – говорит Борис Малышев, PR-менеджер сети гастрономов в Красноярске.

Так что они вполне могут стать монополистами рынка на какое-то время. Потому что стачка сильнее всего сказалась на мелких предпринимателях и их клиентах.

«Многое подорожало. Самое большее – огурцы, овощи, потому что весна – хороших овощей нет уже. Приходится искать везде, тяжело сейчас с товаром, очень мало привоза. Это очень плохо, потому что магазин пустой не оставишь, надо товар где-то доставать. Приходится искать долго, тяжело очень», – говорит хозяйка торговой точки Мехпара Рагимова.

Дальнобойщики в свою очередь обещают стоять до конца. Они пытаются склонить на свою сторону работающих коллег и надеются, что власти все-таки обратят на них внимания. Хотя держать забастовку становится все сложнее.

«Если бы я был бы без детей, без всего, я уже согласен был бы убежать в другу страну. Мы оборону все поднимаем, а у нас сейчас на покушать нет денег у водителей. Да каждый из нас не будь детей уехал бы за кордон, где все показывают на их законы, а у нас не получается их применять – у нас страна от одного конца до другого 22 тысячи километров», – говорит один из водителей.