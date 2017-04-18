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В Минске на улице Сурганова загорелась маршрутка c пассажирами

  • 18.04.2017, 9:55

В районе улиц Сурганова — Академической образовалась пробка.

Утром 18 апреля на улице Сурганова загорелась маршрутка Mercedes. Огонь потушили сотрудники МЧС. В автомобиле было 15 человек, но все они успели выйти.

Как сообщил tut.by официальный представитель Минского городского управления МЧС Александр Попко, сообщение о возгорании маршрутки поступило в 8.23.

— Возгорание произошло в моторном отсеке в момент движения по улице Сурганова. В салоне находилось 15 человек, никто не пострадал, — сообщил Александр Попко.

В районе улиц Сурганова — Академической образовалась пробка.


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