В Минске на улице Сурганова загорелась маршрутка c пассажирами
- 18.04.2017, 9:55
В районе улиц Сурганова — Академической образовалась пробка.
Утром 18 апреля на улице Сурганова загорелась маршрутка Mercedes. Огонь потушили сотрудники МЧС. В автомобиле было 15 человек, но все они успели выйти.
Как сообщил tut.by официальный представитель Минского городского управления МЧС Александр Попко, сообщение о возгорании маршрутки поступило в 8.23.
— Возгорание произошло в моторном отсеке в момент движения по улице Сурганова. В салоне находилось 15 человек, никто не пострадал, — сообщил Александр Попко.
В районе улиц Сурганова — Академической образовалась пробка.