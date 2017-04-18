Стали известны особенно полезные для здоровья сочетания продуктов 18.04.2017, 14:33

Диетологи рассказали о сочетаниях продуктов, которые стоит попробовать, если вы хотите придерживаться правильного питания.

Правильное питание предполагает выбор сочетаний продуктов, содержащиеся в которых витамины и минералы способствуют лучшему усвоению друг друга.

Часто, когда мы пытаемся питаться сбалансированно, мы начинаем есть больше углеводов и сокращаем количество жиров и белков. На самом деле этого делать не нужно.

Сочетания некоторых продуктов особенно полезны для нашего организма. Содержащиеся в них питательные вещества лучше усваиваются друг с другом.

Некоторые продукты требуют определенных витаминов и минералов, чтобы облегчить усвоение питательных веществ организмом.

Диетологи рассказали о 6 чудесных сочетаниях продуктов, которые обязательно стоит попробовать, если вы хотите придерживаться концепции правильного питания, пишет healthyliving.com.ua.

1. Томаты и авокадо

Сочетание этих элементов позволяет ликопину, содержащемуся в томатах, максимально укрепить наше здоровье. Кишечник усваивает больше ликопина, когда он сочетается с полезным источником жира, таким как авокадо.

Ликопин — это пигментированный антиоксидант, также известный как каротеноид.

Сочетание ликопина и полезных жиров снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Чтобы усилить эффект томатов и авокадо, сочетайте полезны жиры вместе с продуктами с высоким содержанием ликопина.

Так антиоксиданты смогут действовать максимально эффективно.

Кроме того, сочетание томатов и авокадо очень вкусное.

2. Свекла и фасоль

Фасоль богата витаминами группы B, а свекла — это отличный источник магния.

Витамин B6 способствует лучшему усвоению магния организмом.

Согласно этому исследованию, сочетание свеклы и фасоли помогает контролировать симптомы аутизма.

В этом исследовании люди, которые получали достаточное количество магния и витамина B6, демонстрировали лучшие социальные навыки.

Все проблемы возвращались, когда они вновь понижали дозу.

3. Зеленый чай и лимон

Это сочетание сегодня стало очень популярным.

Катехинины, содержащиеся в зеленом чае, — это натуральные антиоксиданты, которые защищают нас от рака. В сочетании с кислыми продуктами они лучше усваиваются организмом.

В следующий раз добавьте к зеленому чаю дольку лимона. Это улучшит его вкус и сделает его более освежающим.

Вы можете готовить другие напитки на основе лимона и зеленого чая.

Добавляйте к ним зеленые листовые овощи и сезонные фрукты.

4. Брокколи и томаты

Томаты отлично сочетаются практически со всеми продуктами, а в сочетании с брокколи они даже подавляют рост раковых опухолей в организме.

Каротиноиды, содержащиеся в томатах, помогают увеличить количество биоактивных компонентов в брокколи. Они, в свою очередь, защищают нас от рака.

Готовьте салат из брокколи и томатов.

Вы можете добавить к нему источник белка, например, курицу или сыр, один-два овоща и заправку.

Сбалансированный питательный салат готов!

5. Лимон и кудрявая капуста

Железо, содержащееся в овощах, намного лучше усваивается в сочетании с витамином С.

Вот почему полезно готовить коктейли из зеленых овощей и цитрусовых.

Витамин С делает железо, содержащееся в овощах, похожим по составу на то, которое содержится в мясе и рыбе.

Сочетание лимона и кудрявой капусты способствует лучшему усвоению железа, содержащегося в капусте.

К другим источникам витамина С относятся: апельсины, клубника, красный перец, брокколи, томаты.

Железом богаты: лук-порей, свекла, шпинат, листовая горчица, мангольд.

6. Овсянка и арахисовое масло

Это одно из лучших сочетаний продуктов для вкусного и полезного завтрака.

Овсянка содержит огромное количество сложных углеводов, а арахисовое масло богато жирными кислотами.

Это идеальное сочетание продуктов, которое поможет вам зарядить организм энергией.

Также не забывайте, что это сочетание продуктов помогает нормализовать уровень сахара в крови.

Есть два отличных варианта, как сочетать овсянку и арахисовое масло:

Готовьте с ними смузи с соевым или коровьим молоком. Его можно пить сразу, а приготовление этого коктейля займет всего пять минут.

Добавьте арахисовое масло в готовую овсянку. Не добавляйте сахар или другие подсластители.

Арахисовое масло придаст утренней каше более кремовую консистенцию.