Цена нефти Brent упала ниже $55 за баррель 1 18.04.2017, 20:05

Нефть подешевела из-за прогноза роста добычи сланцев в США.

Цены на нефть остаются в минусе на вечерних торгах вторника на фоне прогноза роста добычи сланцев в США.

К 20:00 по минскому времени фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,94 процента до $54,96 за баррель.

Инвесторы, воодушевленные восстановлением сланцевого сектора, активно в него инвестируют, что, в свою очередь, указывает на дальнейшее увеличение производства нефти в США, показал анализ Reuters.

Майская добыча сланцев США может вырасти на 123.000 баррелей в сутки до 5,19 миллиона баррелей в сутки, показали данные Управления энергетической информации (EIA). Если прогноз подтвердится, это будет самый значительный рост в месячном выражении за более чем два года.

Рост добычи в США подрывает усилия нефтеэкспортного картеля ОПЕК и не входящих в клуб производителей, ранее договорившихся сократить добычу суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки в первом полугодии 2017 года.