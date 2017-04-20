Тысячи белорусов отмечают День воинской славы в центре Минска 5 20.04.2017, 10:42

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Уникальные архивные кадры 1994 года.

Анонимный пользователь выложил на Youtube большую подборку с архивным видео, снятыми в Беларуси в 1990-е.

Найти видео можно на этом канале.

Тысячи белорусов вышли на центральный проспект столицы, чтобы отметить День воинской славы. Этот праздник приурочен ко дню Оршанской битвы, в которой белорусские войска, под командованием Константина Острожского, наголо разбили московских оккупантов, превосходящих их в численности в три раза.