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Тысячи белорусов отмечают День воинской славы в центре Минска

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  • 20.04.2017, 10:42
  • 1,706

Уникальные архивные кадры 1994 года.

Анонимный пользователь выложил на Youtube большую подборку с архивным видео, снятыми в Беларуси в 1990-е. 

Найти видео можно на этом канале.

Тысячи белорусов вышли на центральный проспект столицы, чтобы отметить День воинской славы. Этот праздник приурочен ко дню Оршанской битвы, в которой белорусские войска, под командованием Константина Острожского, наголо разбили московских оккупантов, превосходящих их в численности в три раза.


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