Тысячи белорусов отмечают День воинской славы в центре Минска

Тысячи белорусов отмечают День воинской славы в центре Минска5
- 20.04.2017, 10:42
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Уникальные архивные кадры 1994 года.
Анонимный пользователь выложил на Youtube большую подборку с архивным видео, снятыми в Беларуси в 1990-е.
Найти видео можно на этом канале.
Тысячи белорусов вышли на центральный проспект столицы, чтобы отметить День воинской славы. Этот праздник приурочен ко дню Оршанской битвы, в которой белорусские войска, под командованием Константина Острожского, наголо разбили московских оккупантов, превосходящих их в численности в три раза.