Ученые назвали популярные продукты для сохранения молодости 20.04.2017, 13:05

Перечень продуктов, которые могут существенно повысить шансы человека стать долгожителем.

Американские и европейские ученые снова доказали, что выглядеть моложе человеку помогает рацион питания, ориентированный на потребление в большой степени растительной пищи. Специалисты составили перечень продуктов, которые могут существенно повысить шансы человека стать долгожителем. Среди них: черный шоколад, яблоки, черная смородина, черника, брокколи, черешня, помидоры, апельсины, хлеб с отрубями, пишет healthyliving.com.

Комментируя выбор продуктов для омоложения, специалисты пояснили, что главным критерием отбора служили показатели уровней мощных антиоксидантов и полифенолов, обладающих способностью восстанавливать пораженные клетки.

В то же время ученые подчеркивают, что употребление продуктов, способных удерживать молодость, должно являться лишь частью сбалансированной диеты. Придерживаться только лишь растительного рациона эксперты не советуют.

"Мясо, рыба, молоко и злаковые дают организму питательные элементы. В свою очередь, овощи и фрукты имеют биохимические составляющие, которые продлевают жизнь", - объяснили специалисты важность разнообразного питания.