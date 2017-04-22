Что будет с белорусской валютой на следующей неделе? 7 Владимир Тарасов, «Белрынок»

22.04.2017, 10:39

16,152

Прогноз курса рубля на неделю с 26 по 28 апреля.

Прогноз в отношении средневзвешенного курса доллара США на прошедшей неделе не сбылся. Ожидался его рост на 0,5%, а курс снизился на 0,3% — до 1,8763 BYN/USD 21 апреля. Но это вряд ли можно было предсказать, так как ослабление доллара было вызвано укреплением евро в связи с объявлением парламентских выборов в Великобритании и укреплением позиций Эмманюэля Макрона перед президентскими выборами во Франции.

В связи с этим средневзвешенный курс евро на БВФБ на прошедшей неделе увеличился на 0,7% — до 2,0122 BYN/EUR.

Средневзвешенный курс российского рубля, как и ожидалось, изменился практически в такой же степени, как и курс доллара – снизился на 0,3% и составил 21 апреля 3,3354 BYN/100RUB.

Стоимость валютной корзины из доллара США, евро и российского рубля на прошедшей неделе снизилась на 0,1%, попав в ожидаемый диапазон (0-0,5%).

КУРС БЕЛОРУССКОГО РУБЛЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К КОРЗИНЕ ВАЛЮТ

На текущей неделе корзина окажется под влиянием факторов, влияющих на нее в разных направлениях.

Первый заместитель председателя правления Нацбанка Тарас Надольный 19 апреля сообщил, что для того, чтобы золотовалютные резервы Беларуси не уменьшились после уплаты Газпрому 726,2 млн. USD, Национальный банк и Минфин планируют выпустить облигации. По его словам, выплаты Газпрому лишь частично были осуществлены из резервов, а частично финансировались из других источников.

Размещение облигаций может вызвать дефицит валюты в банковской системе РБ, но многое зависит от того, каким образом Нацбанк и Минфин это сделают. Если они выйдут на открытый рынок, это может привести к росту ставок по валютным облигациям, что белорусским финансовым ведомствам невыгодно. Поэтому, скорее всего, размещение облигаций будет осуществляться в закрытом режиме – среди государственных предприятий и банков, которые приобретут ценные бумаги по рекомендованным им ценам.

Тем не менее, валютные ресурсы из банков уйдут, что увеличит спрос на валюту. В то же время, в конце месяца традиционно увеличивается предложение валюты в связи с проведением налоговых платежей, что поддержит белорусский рубль. Поэтому в конце апреля можно ожидать небольших колебаний стоимости валютной корзины без ярко выраженной тенденции. В среднем по итогам сокращенной недели изменение стоимости окажется равным нулю.

КУРС ДОЛЛАРА ПО ОТНОШЕНИЮ К ЕВРО

На прошедшей неделе министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что план президента Дональда Трампа по налогам будет, вероятно, представлен в ближайшем будущем. Это немного поддержало курс доллара. Появление плана способно подержать его еще больше, но когда это произойдет, неизвестно.

В воскресенье, 23 апреля, состоится первый тур президентских выборов во Франции. Ожидается, что во второй тур, назначенный на 7 мая, выйдут кандидат от движения «Вперед» Эмманюэль Макрон и кандидат от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Если она наберет больше голосов, чем показывают опросы, то курс евро может снизиться.

По оценке экспертов банка Goldman Sachs, если в результате первого тура выборов шансы Марин Ле Пен на победу увеличатся на 10%, курс евро против доллара может снизиться примерно на 2%, а если она не пройдет во второй тур, курс может вырасти примерно на 5%.

Выборы во Франции во многом напоминают выборы в США, хотя рассчитывать на то, что Марин Ле Пен победит, не стоит. Но набрать голосов больше, чем показывают соцопросы, она вполне в состоянии. Это означает, что шансы на ее победу вырастут, в результате чего курс евро против доллара опустится. БЕЛРЫНОК будет ожидать снижения курса на 1-2% в начале недели, с коррекцией к концу.

КУРС РОССИЙСКОГО РУБЛЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДОЛЛАРУ

Ослабление российского рубля на прошедшей неделе было вызвано падением цен на нефть на мировом рынке. А это объяснялось ростом добычи нефти в США за неделю, завершившуюся 14 апреля, до 9,25 млн. баррелей в сутки, а также неожиданным увеличением запасов бензина.

Можно ожидать, что снижение цен на нефть будет оказывать давление на курс российского рубля и на текущей неделе. Однако значительное падение цен на нефть маловероятно в ближайшие дни, так как растет вероятность того, что страны ОПЕК продлят соглашение о сокращении уровня добычи нефти на вторую половину текущего года, хотя в этом есть сомнения. По крайней мере, министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалих сообщил, что уже достигнута предварительная договоренность об этом, правда, не со всеми государствами.

28 апреля Центробанк России будет рассматривать вопрос о снижении своей ключевой ставки, которая в настоящее время составляет 9,75% годовых.

Большинство экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, полагают, что ставка будет снижена еще на 0,25 процентного пункта. Это вряд ли окажет влияние на курс рубля, так как ставка все равно останется на довольно высоком уровне, хотя можно ожидать притока капитала спекулянтов, которые захотят заработать на ожидаемом снижении ставки, купив облигации перед этим событием и с выгодой продав их сразу после. Многое зависит от комментария ЦБ, которым будут сопровождаться решение о снижении ставки, но учитывая его осторожность, вряд ли там будет что-то новое.

Курс российского рубля на неделе поддержат налоговые платежи. В связи с этим руководитель валютно-финансового департамента «Citi Россия» Денис Коршилов заявил 18 апреля о возможности снижения курса доллара против рубля к концу месяца до 55 RUB/USD. Но большинство российских экспертов продолжает ожидать снижения курса рубля, они только затрудняются с определением момента, когда это произойдет.

И у данного мнения есть основания: как сообщил ЦБ на прошедшей неделе, в марте текущего года иностранные инвесторы приобрели государственные облигаций РФ на 159 млрд. RUB. Это рекордное значение за все время наблюдения за продажами. Приток капитала нерезидентов в ОФЗ в текущем году превышает приток в прошлом году примерно в 3 раза. Данные покупки объясняют то, что рубль остается крепким, несмотря на падение цен на нефть. Но эти иностранные инвесторы являются спекулянтами, поэтому в один прекрасный момент они начнут распродавать облигации, что может привести к обвалу курса рубля.

В конце апреля этого не стоит ожидать, но и оптимизм «Citi Россия» на фоне проблем с нефтью кажется неоправданным. Поэтому БЕЛРЫНОК будет ожидать, что курс российского рубля на Московской бирже сохранится примерно на текущем уровне, возможно, даже немного снизится из-за притока спекулятивного капитала в связи с ожидаемым снижением ключевой ставки ЦБ.

КУРС БЕЛОРУССКОГО РУБЛЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДОЛЛАРУ

Таким образом, самым вероятным сценарием на валютном рынке РБ на последней неделе апреля является рост средневзвешенного курса доллара США на БВФБ примерно на 0,5-1% на фоне примерно такого же снижения курса евро. Но возможны неожиданности...

ПРОГНОЗ НА СРЕДУ, 26 АПРЕЛЯ

В связи с неопределенностью исхода первого тура президентских выборов во Франции, которые состоятся 23 апреля, а также длинными выходными днями в РБ, прогнозировать курсы валют на 26 апреля в связи с торгами в пятницу, 21 апреля, не имеет смысла. Но можно ожидать, что 26 апреля на БВФБ произойдет значительное изменение курсов валют, связанное колебаниями курсов валют на мировом рынке 24-25 апреля.

Владимир Тарасов, «Белрынок»