МИД: Литовский самолет нарушил госграницу Беларуси 2 22.04.2017, 12:13

13,433

МИД Беларуси вручил ноту послу Литвы в Минске.

22 апреля 2017 г. в Министерство иностранных дел Республики Беларусь был вызван Посол Литовской Республики в Республике Беларусь Андрюс Пулокас.

В ходе встречи, говорится на официальном сайте МИД, руководителю литовской дипмиссии была вручена нота, в которой белорусская сторона заявила протест в связи с зафиксированным фактом нарушения государственной границы Республики Беларусь литовским воздушным судном.

Нарушение Государственной границы со стороны Литовской Республики было зафиксировано 19 апреля 2017 г. в 13 часов 40 минут. Воздушное судно углубилось на территорию Беларуси на расстояние до 8 км и в 13 часов 43 минуты, совершив разворот, вышло за пределы воздушного пространства нашей страны. Все время нахождения в воздушном пространстве Беларуси самолет контролировался средствами противовоздушной обороны.

Как подчеркнуто в ноте МИД, белорусская сторона ожидает разъяснений по поводу инцидента.