Художник Геник Лойко подал в суд из-за русификации детей в гимназии 22.04.2017, 14:15

В белорусскоязычной школе учителя физкультуры нарочно не разговаривают по-белорусски.

Скульптор Геник Лойко уже восьмой год воюет с гимназией №4, где учится его сын Любарт. Все из-за недостаточного, по мнению господина Лойко, белорусскоязычия в школе. Для него принципиально, чтобы в гимназии с белорусским языком обучения все учителя вели занятия и разговаривали между собой по-белорусски, пишет nn.by.

На днях господин Лойко написал жалобу в суд Фрунзенского района на директора гимназии №4 Андрея Гоцмана и начальника Управления образования, спорта и туризма администрации Фрунзенского района Ирину Чернявскую. Ранее отец гимназиста обращался к ним с просьбой решить языковой вопрос, однако, как он утверждает, в ответ получал банальные отписки. Обращался он и к главе администрации Фрунзенского района, и в Мингорисполком — безрезультатно.

«Опять чиновники системы образования отвечают мне не на мой вопрос. Снова прячут проблему за кучерявыми фразами вроде «качество формирования речевой компетенции». Меня не интересует эта «компетенция». Меня интересует язык. Говорят ли в белорусскоязычной школе на белорусском языке?

Снова «…состоялись беседы с директором… гимназии Гоцманом А.М., заместителями директора Сафроновой Л. А., Николайчик Г. Л., взяты служебные записки, проверена гимназическая документация». А я считаю, что школа существует не ради проверки начальством документации, а чтобы детей наших обучать», — пишет в жалобе Геник Лойко.

«Считаю действия (бездействие) А.М. Гоцмана и И.А. Чернявской нарушением Закона «О языках в Республике Беларусь» (статьи 4 и 21), лишением меня права выбора языка обучения (статья 50 Конституции Беларуси) и оскорблением моего национального достоинства», — подытоживает господин Лойко.

Геник Лойко взялся за решение языкового вопроса много лет назад, еще в гимназии №14, где учился его старший сын Ярош. Господин Лойко рассказывает, что когда в школе открыли русскоязычный класс, он написал «кляузу», и мягкую русификацию свернули. Это придало ему энтузиазма бороться за язык и впредь. И когда в 2009 году его сын Любарт пришел в четвертый класс гимназии №4, господин Лойко с первого дня стал пристально следить за учебным процессом.

«Я разговаривал с учителями и все время им говорил: «Разговаривайте на белорусском языке между собой. Учеников не трогайте, они сами дойдут до этого». И вот мой сын уже в десятом классе. Детей белорусскому языку не научили. Так для чего тогда школа? — задается вопросом Лойко. — И вот будет суд. Для меня главное — добиться, чтобы он был на белорусском языке. Остальное пусть будет на их совести. Я просто хочу таким судом отметить в истории белорусского народа, как государство в 2017 году относится к белорусскому языку. Мы должны фиксировать это на бумаге для потомков. Студенты потом будут писать рефераты о том, какая была ситуация с белорусским языком в 2017 году».

В гимназии принципиального отца знают хорошо. Директор Андрей Гоцман не удивляется, когда мы сообщаем ему о жалобе в суд.

«У господина Лойко всегда были какие-то вопросы. У нас все нормально, все в рамках законодательства. Учителя по физкультуре также проводят уроки на белорусском языке», — комментирует руководитель гимназии. — Господину Лойко не нравится, что учитель русского языка говорит на русском языке. Он требует, чтобы учителя даже под одеялом разговаривали по-белорусски».

Андрей Гоцман объясняет, что сегодня в стране, согласно Конституции, двуязычие. Соответственно, как можно, например, запретить учителю в перерыве ответить на телефонный звонок по-русски?

«Поэтому считаю все его замечания предвзятыми, — говорит директор гимназии и добавляет, что Геник Лойко не раз приходил в гимназию и даже встречался с учителями на заседании педагогического совета. — У нас сегодня учителя делятся на русскоязычных и белорусскоязычных? У нас сегодня выдается диплом установленного образца всем учителям, и там такого раздела нет.

Действительно, в прошлом году шесть учителей пришли, их принимал не я, но то, что нужно, у них спросили. Они могут выполнять свои обязанности согласно требованиям, которые сегодня существуют. Кроме того, все учителя постоянно повышают квалификацию. Если они не будут этого делать, не только по белорусскому языку, это будут ненастоящие учителя».