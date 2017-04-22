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Директор ДК в Сенице: У нас не только флаг «ДНР», у нас и портрет Путина висит

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  • 22.04.2017, 18:18

Растяжка непризнанного образования висит в Сеницком доме культуры.

Певица Жанет, которая случайно сфотографировалась с символикой «Донецкой народной республики», сетует на Сеницкий дом культуры. Это там она увидела растяжку непризнанного образования, пишет nn.by.

Директор Сеницкого дома культуры Наталья Терентьева не видит проблемы в ситуации.

«Какой это может вызвать скандал? Там висит оно и висит. Это растяжка группы «СССР», они выступали в «Донецкой республике» с концертами и привезли себе как сувенир. Ничего ужасного не случилось. Они просто повесили эту символику».

Любительская группа «СССР» — два мужчины в камуфляже, которые работают на базе Сеницкого дома культуры. Они близки к российскому Союзу ветеранов Афганистана.

«На Донбассе мы побывали уже семь раз, с самых первых обстрелов», — говорили они в недавнем интервью. Летали и в Сирию, поздравить российских военнослужащих.

Если бы какая-то группа привезла с собой символику «Правого сектора», позволила ли бы ее повесить директор? «Вы мне такие вопросы не задавайте, — отвечает она. — Мало ли кто где что-то положил? Это же их личные вещи». Но уверяет, что хотя бы флаг фашистской Германии в Доме культуры не висит.

«А что вас смущает? — переспрашивает Наталья Терентьева. — Мы нигде ничего не пропагандируем. У нас висит и портрет президента, и портрет президента России, ничего плохого в этом нет».

В конце беседы Наталья Терентьева посоветовала обращаться с вопросами к своему нанимателю — в Минский райисполком.


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