Из-за российских самолетов в прошлом году НАТО поднимало в воздух истребители 780 раз 2 22.04.2017, 21:40

Это рекорд со времен завершения холодной войны.

В 2016-м истребители НАТО, чтобы идентифицировать и сопроводить российские самолеты, поднимались по тревоге в воздух с европейских баз 780 раз, сообщает interfax.by.

По словам представителя авиабазы в Рамштайне, где находится опорный пункт американских ВВС на территории Германии, это рекордное количество инцидентов со времен окончания холодной войны.

Военный отметил, что помимо этого, совершено еще 90 полетов — чтобы идентифицировать самолеты и другие летательные аппараты других стран, которые изначально не были видны на экранах радаров.

В позапрошлом году количество вылетов из-за российских самолетов было вдвое меньше — 410 раз.