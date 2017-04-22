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Донбасс не возьмет даже Зимбабве

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  • Александр Невзоров, obozrevatel.com
  • 22.04.2017, 22:04
Александр Невзоров
Фото: russianlook.com

Донбасс доведен до состояния, когда он – только дотационная ужасная нагрузка, содержать и восстанавливать которую нет смысла.

Трудно найти человека, который бы мечтал приобрести кучу грязных лохмотьев или же приобретателя, который желал бы получить автомобиль, бывший в пяти авариях, с украденным двигателем и загаженным салоном. Донбасс доведен до такого состояния, когда он уже не является ни для кого лакомым куском, а является только дотационной ужасной нагрузкой, содержать и восстанавливать которую на данный момент практически нет смысла. Если там еще будут какие-то компании террористов, то считайте, что этот регион вообще можно будет предлагать в подарок, скажем, Зимбабве. И она тоже не возьмет.

Здесь надо исходить не из того, что Россия любит захватывать, а она любит захватывать. Но Россия XXI века уже понимает, что имеет смысл захватывать, а что нет. В том то и дело, что если бы кто-нибудь дал Путину волшебную палочку, с помощью которой можно было бы вернуть донбасскую ситуацию обратно, то я не сомневаюсь, что он бы ее воспользовался.

Россия позорно завязла в этой истории. Эта история бесславна, грязная и разрушительная для имиджа самого Путина. И разрушение уже началось.

Поймите, нельзя создавать город солнца руками уголовников. Нельзя творить какую-то высокую светлую идею, пусть даже бредовую, пусть даже национальную, — ее нельзя творить руками ублюдков. А других кадров нет. И то, что получилось, — получилось чудовищно и никому не нужно.

Что там будет дальше? Думаю, еще хуже, чем в Приднестровье. Приднестровье — очень советский регион, в котором эта советскость долгое время была стержнем. Но мы же видим, как эта маленькая, жалкая, банановая республика с пластмассовыми жетонами на продовольствие и с дикарскими законами оказалась никем непризнанной и никому не нужной.

Александр Невзоров, obozrevatel.com


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