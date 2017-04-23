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Бывший министр финансов ФРГ начинает карьеру комика

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  • 23.04.2017, 8:32
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Пер Штайнбрюк
Фото: DPA

Пер Штайнбрюк намерен отправиться в гастрольное турне вместе с известным артистом-кабаретистом Флорианом Шрёдером.

Экс-кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и бывший министр финансов Пер Штайнбрюк начинает неожиданную карьеру в качестве сатирика. Видный социал-демократ намерен отправиться в гастрольное турне вместе с известным артистом-кабаретистом Флорианом Шрёдером, сообщается в воскресенье, 23 апреля, на сайте газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным издания, совместное сатирическое шоу Штайнбрюка и Шрёдера начнет путешествие по городам Германии в июле 2017 года, сообщает Немецкая волна.

В рекламном анонсе зрителям обещано «самое веселое предвыборное представление» этого лета. Начата предварительная продажа билетов на их выступления в Берлине, Гамбурге и Кельне.

В 2013 году Штайнбрюк был соперником Ангелы Меркель на выборах в Германии. После проигрыша в избирательной гонке, он заявил об уходе из большой политики. С марта по июнь 2015 года Штайнбрюк числился советником при международном "Агентстве по модернизации Украины", в числе соучредителей которого были олигархи Ахметов, Пинчук и Фирташ.

До конца сентября 2016 года Штайнбрюк входил в состав комитета по иностранным делам бундестага. После ухода из парламента он стал советником правления банка ING DiBa, базирующегося во Франкфурте-на-Майне и являющегося дочерним предприятием нидерландского концерна ING Groep.


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