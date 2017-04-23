закрыть
23 апреля 2017, воскресенье, 14:50
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Греции атаковали консульство Турции

  • 23.04.2017, 14:29

Группа неизвестных в воскресенье утром напала на консульство Турции в греческом городе Салоники.

Как сообщает газета Hurriyet, инцидент произошел около 5.30 утра.

По данным турецкого агентства Doğan, неизвестные с закрытыми лицами кинули в сторону охранявших здание полицейских два коктейля Молотова, один из них загорелся.

В результате инцидента никто не пострадал, материального ущерба нанесено не было. Другие обстоятельства инцидента не сообщаются.

СМИ подчеркивают, что турецкое консульство в Салониках уже не впервые стало объектом нападений.

Ранее полиция Греции обнаружила и обезвредила восемь посылок с бомбами, которые были адресованы чиновникам страны Европейского Союза.


Мнение

Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип
Лукашенко полностью недееспособен
Лукашенко полностью недееспособен Владимир Некляев
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский
Архипелаг ЛУЛАГ
Архипелаг ЛУЛАГ Дмитрий Растаев


Интервью

Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет