В Греции атаковали консульство Турции 23.04.2017, 14:29

Группа неизвестных в воскресенье утром напала на консульство Турции в греческом городе Салоники.

Как сообщает газета Hurriyet, инцидент произошел около 5.30 утра.

По данным турецкого агентства Doğan, неизвестные с закрытыми лицами кинули в сторону охранявших здание полицейских два коктейля Молотова, один из них загорелся.

В результате инцидента никто не пострадал, материального ущерба нанесено не было. Другие обстоятельства инцидента не сообщаются.

СМИ подчеркивают, что турецкое консульство в Салониках уже не впервые стало объектом нападений.

Ранее полиция Греции обнаружила и обезвредила восемь посылок с бомбами, которые были адресованы чиновникам страны Европейского Союза.