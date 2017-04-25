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Чериковский район катится по нисходящей

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  • 25.04.2017, 11:20
  • 6,810
Фото: postalovsky-a.livejournal.com

Сказать, что Чериковский район топчется на месте, это значит солгать себе и людям.

Местная власть как бы ни приукрашивала дела в районе, в зеркале статистики и в реальной жизни очевиден их регресс, пишет сайт 6tv.by.

Так, по данным Чериковского райисполкома, по состоянию на 1 января 2017 года в сельскохозяйственных организациях района имелось: 9 107 голов крупного рогатого скота, в т. ч. 330 голов коров (надо полагать, что все же это грубая ошибка управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, поскольку при подсчете по хозяйствам в суммарном выражении получается 3 415 голов); 20 863 свиней.

Для сравнения: по данным комитета сельского хозяйства и продовольствия Могилевского облисполкома в 2013 году в Чериковском районе имелось 11 000 голов крупного рогатого скота, в том числе 3 600 коров, 34 000 свиней.

Из 35 операторов машинного доения Чериковщины ни один не достиг такого профессионального мастерства и таких результатов, чтобы достойно представить район на областном и республиканском конкурсах по профессии «оператор машинного доения». Для сравнения: десять лет тому назад на Чериковщине была доярка, достигшая семитысячного надоя молока на корову, 21 доярка-шеститысячница и пятитысячница, 29 доярок, которые надаивали по 4000 и более килограммов молока. Сейчас этот результат – вершина мастерства.

Две пятилетки тому назад Чериковщина была в лидерах в Могилевской области и республике по объемам производства мяса и молока.

Чего греха таить, но на сегодняшний день в городе Черикове нет ни одного градообразующего предприятия.

По данным Чериковского РИКа, удельный вес бюджетообразующих предприятий в доходах бюджета всех уровней за 2016 год составил 37,9%:

УКПП «Чериковский жилкоммунхоз» 13,9 %;

ГЛХУ «Чериковский лесхоз» 7,7 %;

Чериковское райпо 7,2 %;

КУП «Чериковская ПМК № 280» 4,0 %

ПТУП «Агрокомплекс «Светлый» 2,6 %;

Чериковский филиал «Автопарк № 20» 1,4%;

филиал КУП Могилевоблдорстрой-ДРСУ №215 1,0%.

В небытие ушло крупное ОАО «Чериковский сыродельный завод». Местная власть в лице тогдашнего председателя райисполкома, бывшего депутата Верховного Совета Беларуси Андрея Медведева, не отстояла предприятие, когда-то известное своей продукцией на весь СССР, а наоборот, уничтожило его. В 2004 году открытое акционерное общество «Чериковский сыродельный завод» было реорганизовано путем присоединения к ОАО «Славгородский маслодельно-сыродельный завод». В результате реорганизации на предприятии сократилась численность работников, было прекращено производство потребительских товаров (сыра мягкого и цельномолочной продукции), производство промышленной продукции сократилось более чем в 2 раза. С апреля 2006 года в целях сокращения затрат на производство оборудование по производству казеина технического передислоцировано на головное предприятие.

Очевидно, что Чериковский район не случайно попал в число отстающих районов юго-востока Могилевщины. По уровню развития производственных мощностей промышленных организаций и их производственной базы он характеризуется облисполкомом, как район с замедленными темпами роста.

Спасут ли его мероприятия, включенные в Программу социально-экономического развития юго-восточного региона Могилевской области на период до 2020 года, трудно сказать. В числе таковых, в частности, строительство сервисного центра по обслуживанию автотранспорта (2016- 2017 годы), реконструкция молочно-товарных ферм с целью увеличения производства и снижения себестоимости продукции, строительство и реконструкция помещений для содержания свиней, реконструкция картофелехранилища и приобретение картофелесортировального пункта, строительство производственных помещений и присоединение к ОАО «Чериковрайагропромтехснаб» сельхозпредприятия «Майское Знамя» с созданием филиала.

Прогнозируемая выручка на одного работающего в 2020 году должна составить 580,8 млн. руб., что почти в 2 раза больше, чем нынче.


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