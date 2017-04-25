Притворившийся ребенком пес стал звездой Сети 25.04.2017, 15:19

Пес делает все, чтобы хозяева уделили ему время.

Издание Mashable обнародовало домашнее видео, снятое одной американской семьей, с отчаявшимся псом в главной роли. Домашний питомец устал быть в тени нового члена семьи, и старается всеми силами привлечь внимание, даже если придется притвориться ребенком, пишет korrespondent.net.

Женщина, которая снята в видео, поглощена лежащим возле нее маленьким ребенком. В то же время собака, лежащая с другой стороны животом кверху, будто старается скопировать малыша, при этом лапами дает понять, что нуждается во внимании.