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Притворившийся ребенком пес стал звездой Сети

  • 25.04.2017, 15:19

Пес делает все, чтобы хозяева уделили ему время.

Издание Mashable обнародовало домашнее видео, снятое одной американской семьей, с отчаявшимся псом в главной роли. Домашний питомец устал быть в тени нового члена семьи, и старается всеми силами привлечь внимание, даже если придется притвориться ребенком, пишет korrespondent.net.

Женщина, которая снята в видео, поглощена лежащим возле нее маленьким ребенком. В то же время собака, лежащая с другой стороны животом кверху, будто старается скопировать малыша, при этом лапами дает понять, что нуждается во внимании.


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