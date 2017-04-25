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Покушавшийся на Иоанна Павла II турок хочет встретиться с папой Франциском

  • 25.04.2017, 20:50
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Официальных комментариев со стороны Ватикана по данному поводу пока нет.

Стрелявший в 1981 году в папу римского Иоанна Павла II турок Али Агджа высказал желание встретиться с нынешним главой Ватикана Франциском в Каире, куда понтифик должен прибыть с визитом в ближайшую пятницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронная версия газеты Gulf news.

«Если Папа Франциск даст согласие на встречу, то я поеду для этого в египетскую столицу», - заявил Али Агджа.

Официальных комментариев со стороны Ватикана по данному поводу пока нет.

Турецкий террорист Мехмет Али Агджа (род. 1958) из подпольной организации «Серые волки» стрелял в первого римского понтифика-поляка (в миру Кароль Войтыла) 13 мая 1981 года. Понтифик был тяжело ранен и прооперирован. После покушения Али Агджа был приговорен итальянским судом к тюремному заключению, но в 2000 году был помилован и экстрадирован в Турцию. Через 10 лет он вышел на свободу.

Иоанн Павел II навестил его в итальянской тюрьме в 1983 году. В 2009 году Агджа объявил о переходе из ислама в христианство и неоднократно говорил о своем намерении принять сан католического священника.

Апостольский визит папы римского Франциска в Египет намечен на 28-29 апреля.


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