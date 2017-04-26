В ООН впервые отметят Международный день памяти о Чернобыле 26.04.2017, 7:59

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Фото: УНИАН

Решение об этом приняла Генассамблея организации.

26 апреля 2017 года по решению ООН впервые станет Международным днем памяти о Чернобыльской катастрофе.

Об этом говорится на официальном сайте ООН:

«26 апреля 1986 года в результате взрыва на Чернобыльской атомной электростанции загрязнение распространилось на значительные участки территории Советского Союза, которые в настоящее время входят в состав Беларуси, Украины и Российской Федерации. Почти 8,4 миллиона человек в трех пострадавших странах подверглись воздействию радиации.

Советское правительство признало необходимость в международной помощи только в 1990 году. В том же году Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 45/190, призвав к «международному сотрудничеству в деле смягчения и преодоления последствий на Чернобыльской АЭС». Это стало началом деятельности Организации Объединенных Наций по возрождению пострадавших территорий. C этой целью была организована Межучрежденческая целевая группа. В 1991 году был создан Чернобыльский целевой фонд для содействия мобилизации финансовых взносов. Сегодня им распоряжается Управление по координации гуманитарных вопросов. С 1986 года организации системы Организации Объединенных Наций и крупные неправительственные организации и фонды осуществили свыше 230 различных проектов, связанных с проведением исследований и оказанием помощи в следующих областях: здравоохранение, ядерная безопасность, социально-психологическая реабилитация, экономическое восстановление, окружающая среда и производство чистых продуктов и информация.

В 2002 году Организация Объединенных Наций объявила, что стратегия будет пересмотрена и основное внимание будет уделяться не чрезвычайной гуманитарной помощи, а долгосрочной деятельности в сфере развития. Проводниками этой стратегии стали отделения ПРООН в трех пострадавших государствах. Для оказания помощи международным, национальным и государственным программам в 2009 году была создана Международная научно-исследовательская и информационная сеть по Чернобылю.

8 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию 71/125, провозглашающую 26 апреля Международным днем памяти о чернобыльской катастрофе. Генеральная Ассамблея отметила «ощущаемые до сих пор, три десятилетия спустя, серьезные долговременные последствия чернобыльской катастрофы, а также сохраняющиеся в этой связи потребности пострадавших местных сообществ и территорий», и предложила «всем государствам-членам, соответствующим учреждениям системы Организации Объединенных Наций и другим международным организациям, а также гражданскому обществу отмечать этот день».