закрыть
26 апреля 2017, среда, 9:22
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В ООН впервые отметят Международный день памяти о Чернобыле

  • 26.04.2017, 7:59
  • 5,533
Фото: УНИАН

Решение об этом приняла Генассамблея организации.

26 апреля 2017 года по решению ООН впервые станет Международным днем памяти о Чернобыльской катастрофе.

Об этом говорится на официальном сайте ООН:

«26 апреля 1986 года в результате взрыва на Чернобыльской атомной электростанции загрязнение распространилось на значительные участки территории Советского Союза, которые в настоящее время входят в состав Беларуси, Украины и Российской Федерации. Почти 8,4 миллиона человек в трех пострадавших странах подверглись воздействию радиации.

Советское правительство признало необходимость в международной помощи только в 1990 году. В том же году Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 45/190, призвав к «международному сотрудничеству в деле смягчения и преодоления последствий на Чернобыльской АЭС». Это стало началом деятельности Организации Объединенных Наций по возрождению пострадавших территорий. C этой целью была организована Межучрежденческая целевая группа. В 1991 году был создан Чернобыльский целевой фонд для содействия мобилизации финансовых взносов. Сегодня им распоряжается Управление по координации гуманитарных вопросов. С 1986 года организации системы Организации Объединенных Наций и крупные неправительственные организации и фонды осуществили свыше 230 различных проектов, связанных с проведением исследований и оказанием помощи в следующих областях: здравоохранение, ядерная безопасность, социально-психологическая реабилитация, экономическое восстановление, окружающая среда и производство чистых продуктов и информация.

В 2002 году Организация Объединенных Наций объявила, что стратегия будет пересмотрена и основное внимание будет уделяться не чрезвычайной гуманитарной помощи, а долгосрочной деятельности в сфере развития. Проводниками этой стратегии стали отделения ПРООН в трех пострадавших государствах. Для оказания помощи международным, национальным и государственным программам в 2009 году была создана Международная научно-исследовательская и информационная сеть по Чернобылю.

8 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию 71/125, провозглашающую 26 апреля Международным днем памяти о чернобыльской катастрофе. Генеральная Ассамблея отметила «ощущаемые до сих пор, три десятилетия спустя, серьезные долговременные последствия чернобыльской катастрофы, а также сохраняющиеся в этой связи потребности пострадавших местных сообществ и территорий», и предложила «всем государствам-членам, соответствующим учреждениям системы Организации Объединенных Наций и другим международным организациям, а также гражданскому обществу отмечать этот день».


Мнение

Гнуть свою линию
Гнуть свою линию Евгения Стрижак
Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский
Архипелаг ЛУЛАГ
Архипелаг ЛУЛАГ Дмитрий Растаев


Интервью

Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко