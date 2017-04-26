Мадуро теряет контроль над Венесуэлой 15 26.04.2017, 14:27

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НИКОЛАС МАДУРО

ФОТО: REUTERS

Как водитель автобуса загнал латиноамериканскую страну в тупик.

Ситуация в Венесуэле, страдающей от экономического, валютного и продовольственного кризиса, продолжает ухудшаться, пишет ghall.com.ua.

Оппозиция, которая контролирует 106 мест в парламенте из 160, призывает население не останавливаться и выходить на улицы после того, как Верховный суд разрешил президенту Николасу Мадуро, бывшему водителю автобуса и профсоюзному лидеру, действовать в обход Национальной Ассамблеи, де-факто узурпируя власть.

С 17 апреля Мадуро вывел на улицы армию.

С конца прошлой недели в Венесуэле прекратил работу американский концерн General Motors после того, как завод GM в Валенсии был конфискован правительственными силами.

Экономическая ситуация тем временем продолжает деградировать, несмотря на рост цен на нефть. Курс доллара на черном рынке взлетел еще в 4 раза с начала года и, по данным dollartoday, достиг исторического максимума в 4911,62 боливара за доллар.

Инфляция превысила 260% после того, как денежная масса была увеличена втрое за полгода, а золотовалютные резервы упали до 15-летнего минимума в 10,19 млрд долларов.

Причем непосредственно в валюте у Венесуэлы осталось немногим более 3 млрд долларов. Резервы тают, поскольку их приходится тратить на выплаты внешнего долга и импорт продовольствия, производство которого рухнуло во время строительства социалистического рая.

Последний транш своим кредиторам – на 2 млрд долларов – Мадуро выплатил в марте. Следующий, на 3,5 млрд долларов, – нужно погасить в ноябре и декабре.

Если не случится чуда на рынке нефти, эта выплата «съест» всю доступную венесуэльскому ЦБ валюту. Предвидя такое развитие событий, власти страны начали переговоры с американскими банками о возможном обмене на доллары золотых слитков из резервов, сообщает Bloomberg.

Золото составляет три четверти объема ЗВР Венесуэлы, или 7,7 млрд долларов. Операция, как ожидается, пройдет в форме сделки “своп” – то есть слитки будут обменены на валюту в кредит, и если к определенному сроку доллары не будут возвращены, у банкиров останется «золотой» залог.

Как сообщал Reuters ранее, в рамках такой же схемы Венесуэла смогла получить 1 млрд долларов в прошлом году от Citigroup. Летом 2016-го золото было конфисковано, поскольку погасить займ Мадуро не смог.

Тогда от коллапса экономику Венесуэлы спасли российские деньги – «Роснефть» вложила около 5 млрд долларов в проекты по добыче, согласившись принимать оплату нефтью. Как стало известно в феврале, Венесуэла оказалась неспособна платить даже «натурой», поскольку ее терминал на Багамских островах был арестован за долги.