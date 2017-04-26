Топ-7 самых грандиозных заброшенных зданий Беларуси 12 26.04.2017, 15:19

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Неизвестные места, где действительно захватывает дух.

Если Мир, Несвиж и Ружаны уже давно просмотрены и хочется чего-то новенького, не спеши идти в посольство за визой. Мы подобрали несколько неизвестных мест в Беларуси, где действительно дух захватывает: от бывших дворцов и усадеб до часовен-усыпальниц. Готовься стать первооткрывателем(-ницей) геолокаций в Instagram, как минимум, пишет 34travel.me.

Большая Берестовица

Это небольшое (хотя в названии утверждается обратное) местечко на границе с Польшей повидало немало. Когда-то здесь обосновался шляхетский род Ходкевичей, а потому в Берестовицу частенько заезжал главный военачальник ВКЛ. В XVIII веке Берестовица получила магдебургское право, а с ним и герб с белкой посередине. Берестовчане активно участвовали в восстании Кастуся Калиновского. Говорят, что здесь даже печатали ту самую «Мужыцкую праўду». Короче говоря, богатая история. В таком крутом местечке не обойтись без костела – подумал, наверное, в XVII веке Иероним Ходкевич и построил католический храм Посещения. Даже в заброшенном состоянии он выглядит просто невероятно, не в последнюю очередь из-за своего размера.

Заодно взгляни на католический Храм Просвещения. Он поменьше и построен позже (в 1912-ом), зато недавно неоготическую постройку отреставрировали.

Как добраться: До местечка ты доберешься на автобусе из Гродно примерно за час. Расписание чекай на сайте. Дорога на машине из Минска займет чуть более 3 часов, ехать нужно по М1 и Р99.

Грушевка

Понимаем, если на ум пришло название станции метро, но речь сейчас о другой Грушевке – усадьбе шляхтичей Рейтанов на территории Брестской области. Знаменитый немецкий род обосновался в местечке еще в XVI веке. А усадьбу в стиле классицизма заложили в XVIII веке (сначала она, к слову, была каменной), когда появился на свет самый известный представитель рода – Тадеуш. Он чуть было не сорвал первый раздел Речи Посполитой, когда совершил настоящий перфоманс: лег перед выходом из здания с криком: «Убейте меня, не убивайте Отчизну!». Сейчас деревянное здание уже не то: удивителен сам факт его сохранения. Но радует, что в этом году белорусы и поляки совместно решили его реставрировать. Пока за дело не взялись, можешь погулять по комнатам и даже заглянуть в подвал. Не забудь пройтись по парку с мощеной дорожкой и руинами хозяйственных зданий.

Наиболее интересна все же не сама усадьба, а стоящая неподалеку изящная каплица Рейтанов в неоготическом стиле. Ее построили в начале XX века. Стрельчатый портал, большие окна, а вечером еще и подсветка – впечатляюще!

Как добраться: В идеале добираться до усадьбы нужно на авто: сначала по М1, а потом – Р4. Если машины нет, езжай до Ляховичей (а оттуда до Грушевки – 5 километров). Из Минска в Ляховичи каждый день ходит поезд 657Б, правда, он не очень удобный, прибывает в час ночи. Можешь делать пересадку в Барановичах, тогда все будет проще. В Ляховичах садись на автобус – до Грушевки всего 15 минут.

Жемыславль

Ранее название этого поселения тоже было созвучным станции метро – Петровщина, хотя привлекает оно совершенно не по этой причине. Сюда стоит ехать ради усадьбы Уместовских, построенной в XIX веке. Создавало ее целое поколение: Якуб начал процесс, его сын Казимир добавил два кирпичных флигеля, оранжерею и амбар (хозяйственный мужчина!), а его жене захотелось красоты – она построила дворец в стиле неоклассицизма. За проектом далеко не ходила (все ведь уже придумали до нее) – скопировала интерьер знаменитого Дворца на воде в Польше. За красивым фото необязательно ехать в Лазенки, ведь такой же дворец находится на берегу реки Гавьи.

В свое время здесь располагалась научная база Виленского университета, а во время Первой мировой немцы устроили в Жемыславле курорт. Несколько лет назад во дворце Уместовских произошел пожар, к счастью, подгорела только верхушка. А еще, конечно, надеемся на реставрацию – такая красота ведь! Вокруг усадьбы, был еще и парк, спроектированный французским садовником, но сейчас от него мало что осталось.

Как добраться: Сначала поезжай на автобусе до Ивья, а оттуда следуй до Жемыславля (тоже на автобусе). Если обладаешь личным транспортом, твоя дорога пройдет через M6, а потом Р95 и Р48.

Закозель

В этом древнем городке когда-то «панавала» семья Ожешко. Сюда часто приезжала Элиза – знаменитая писательница, которая боролась за права женщин, а еще поддерживала восстание Калиновского. В начале XIX-ого здесь собственными силами построили усадьбу, винокурню и другие здания, а для возведения часовни пригласили знаменитого архитектора Фратишека Ящольда. Он и спроектировал одну из первых неоготических построек в Беларуси. Строительство завершили в 1849-ом, но после знаменитого восстания здание у семьи забрали, какое-то время использовали его как костел, а позже в качестве православного храма. Внутри находились иконы и цветные витражи, которые до нашего времени не сохранились, зато сейчас еще можно полюбоваться изящным кружевным рисунком нервюр. Советуем приезжать в Закозель ближе к вечеру – в это время включаются фонари и часовня становится по-настоящему мистической.

Как добраться: Сначала едешь на поезде 657Б до Дрогичина, а потом пересаживаешься на автобус до Закозели. Ездит транспорт часто, расписание смотри тут. Что касается пути на автомобиле, крути колеса в сторону М1, а потом Р84.

Желудок

Про это местечко с интересным названием (ударение, кстати, на последний слог) хочется сказать «маленькое, да удаленькое». Посуди сам(-а): первый костел основал здесь князь литовский Казимир, владельцами в свое время были Сапеги и Тизенгаузы, а шведский Карл XII выбрал Желудок как штаб-квартиру во время одной из операций – уровень! В начале XX века Людвиг Святополк - Четвертинский решил статус местечка закрепить и отгрохал дворец в необарочном стиле (проектировал Владислав Маркони). Прошло еще немного времени и вокруг появились флигель, бровар, кузня, мельница и другие постройки. Во время войны во дворце был военный госпиталь, а сейчас лишь снимают фильмы. Внутри сохранилась невероятной крутизны – в прямом смысле – лестница, которая так и ждет, чтобы ты на ней сфотографировался(-лась), а еще мансарда с аховым видом. В общем, must see!

Будешь там, обязательно посмотри на местный католический храм – церковь Вознесения Пресвятой Девы Марии. Костел с колоннами в стиле классицизма – такое увидишь нечасто!

Как добраться: Наиболее рациональный вариант поездки – доехать из Минска до Дятлово на автобусе, который следует до санатория «Радон» (если вдруг пропустишь остановку – не беда). Далее ищи подходящий рейс и за 50 минут будешь на месте. Если едешь на машине, двигай по M6, а потом Р141, через 3 часа увидишь дворец.

Смиловичи

Если ехать 3 часа не вариант, а красоты все же хочется – обрати внимание на Смиловичи. Визитная карточка этого местечка – дворцово-парковый комплекс Монюшко. Наиболее инстаграмен здесь так называемый Старый дворец с его трехэтажной псевдоготической башней – больше ста лет прошло, а она ничего, держится! Всем видом говорит, что оборонительная, хотя, по сути, просто элемент декора.

Как добраться: Здесь все просто: автобусы в Смиловичи ходят часто, стоят около 1 € – короче, прыгай хоть сейчас! Даже если первый раз за рулем авто – все равно не промахнешься: чтобы добраться до пункта назначения, нужно лишь немного проехать по М4.

Молодово

Еще одно крутое местечко напоследок. Когда-то в Молодово гремел один из первых сахарных заводов, а еще стояла красивенная усадьба Скирмунтов. Последние, кстати, сделали городок настоящим культурным центром: сюда частенько заглядывали французы. Дворец, к сожалению, взорвали, осталась только каплица, построенная в районе 1905-го. Но и ради нее стоит приехать – подумай только: если такая часовня, какой была усадьба!

Как добраться: Сначала двигай в сторону Пинска на автобусе. А оттуда направляйся в Молодово, тоже на автобусе, долго пересадки ждать не придется, проверь тут. Если выберешь автомобиль, будешь ехать 3 часа по М1 с поворотом на Р6.