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Rzeczpospolita: Партия Меркель обогнала Шульца в опросах

  • 26.04.2017, 15:30
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Подъем популярности Шульца был лишь временным явлением?

26 апреля в 13:32 До парламентских выборов в Германии еще пять месяцев. Поддержка партии Меркель выросла. Партия ХДС/ХСС, которую возглавляет канцлер Германии Ангела Меркель, опередила своего главного конкурента СДПГ на 5%. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел институт Allensbach, пишет zn.ua со ссылкой на Rzeczpospolita. Партию Меркель сейчас готовы поддержать на парламентских выборах 36% избирателей. Месяц назад этот показатель был меньше на 2%. Между тем, социал-демократы эти же два процента потеряли. Теперь партию Мартина Шульца готовы поддержать 31% немцев.

Таким образом, результаты опроса института Allensbach могут свидетельствовать о том, что внезапный подъем популярности СДПГ после назначения Мартина Шульца лидером партии и кандидатом на пост канцлера Германии был временным явлением. Похожие цифры показали и другие исследования, которые были проведены в ФРГ за 5 месяцев до выборов. К примеру, компания Emnid пришла к выводу, что за ХДС/ХСС готовы голосовать 36% избирателей, а за СДПГ - 31%. В опросе института Forsa данные почти такие же, хотя социал-демократы получили на 1% меньше. В исследовании Allensbach на третьем месте оказались "Левые" и "Зеленые", за которых готовы голосовать по 9% избирателей. Радикалы из "Альтернативы для Германии" пока могут рассчитывать лишь на 7%.


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